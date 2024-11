منافس برشلونة.. حكاية تزوير لاعب كونغولي لاسمه وعمره

كتبت-هند عواد:

يضم فريق النجم الأحمر الصربي الذي سيواجه برشلونة غدا في دوري أبطال أوروبا، أحد أكثر اللاعبين إثارة للجدل وهو الكونغولي سيلاس وامانجيتوكا.

وفي عام 2021، كان الكونغولي متهما في قضية تزوير، بالتحديد عندما كان لاعبا في صفوف شتوتجارت الألماني، إذ أنه كان يلعب بهوية واسم وعمر غير حقيقيين.

وكان اسم اللاعب الحقيقي سيلاس كاتومبا مفومبا، وأعترف أن عمره كان 22 عاما بدلا من 21، وقرر الاتحاد الألماني بإيقافه لمدة 3 أشهر ووقع عليه عقوبة قدرها 30 ألف يورو.

وذكرت صحيفة "ماركا"، أن قضية التزوير كانت من جانب وكيله، الذي قام بهذا الأمر لتجديد تأشيرته في 2017.

