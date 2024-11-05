أين يقع صلاح في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ؟

ليفربول يحفظ ماء الوجه.. ماذا قدمت الأندية الإنجليزية في الجولة الرابعة

محمد عبد المنعم في تحدي جديد مع نيس في الدوري الأوروبي

كتب - محمد القرش:

شهدت فترة الجناح المصري، محمد صلاح، مع ليفربول في الدوري الإنجليزي نجاحا كبيرا غير مسبوق لأي لاعب عربي أو إفريقي.

ومنذ انضمام صلاح إلى ليفربول في موسم 2017/18 قادما من روما الإيطالي، وهو يحقق ويكسر الأرقام القياسية في البريميرليج.

وكان آخر رقم قياسي يحققه صلاح مع ليفربول عندما سجل هدف فوز الريدز على برايتون في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

ووصل المصري إلى الهدف رقم 164 له في الدوري الإنجليزي محتلا المركز الثامن في ترتيب هدافي البريميرليج عبر التاريخ، متخطيا الأسطورة روبي فاولر صاحب الـ 163 هدفا.

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي عبر التاريخ

1.آلان شيرر - 260 هدفا في 441 مباراة

2.هاري كين - 213 هدفا في 320 مباراة

3.واين روني - 208 هدفا في 491 مباراة

4.أندي كول - 187 هدفا في 414 مباراة

5.أجويرو - 184 هدفا في 275 مباراة

6.لامبارد - 177 هدفا في 609 مباراة

7.تيري هنري - 175 هدفا في 258 مباراة

8.محمد صلاح - 164 هدفا في 273 مباراة

9.روبي فاولر - 163 هدفا في 379 مباراة

10.جيرمين ديفو - 162 هدفا في 496 مباراة

اقرأ أيضًا:

فوز تاريخي وتصدي خيالي .. ملخص الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي (صور وفيديو)

من مالكو الدوري الإنجليزي الممتاز الذين يدعمون هاريس وترامب وما السبب؟