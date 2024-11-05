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إثارة الدوري الإنجليزي.. جدول نتائج مباريات الاثنين 4 نوفمبر (فيديو)

12:22 ص الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

هاري ويلسون لاعب فولهام ضد برينتفورد

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كتب - محمد القرش:

انتهت المباريات التي أقيمت أمس الاثنين الموافق 4 نوفمبر، حيث شهد ختام الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي مفاجأة.

وفاز فولهام على برينتفورد بثنائية مقابل هدف في آخر دقيقة من المباراة، بعدما كان متأخرا في النتيجة حتى الدقيقة 90+1 ليسجل هاري ويلسون هدفين خلال 5 دقائق.

جدول نتائج مباريات أمس الاثنين 4 نوفمبر

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

فولهام ضد برينتفورد - (2-1)

نتائج مباريات الدوري الإسباني

سيلتا فيجو ضد خيتافي - (1-0)

نتائج مباريات دوري أبطال آسيا

الوصل ضد السد - (1-1)

الهلال ضد استقلال - (3-0)

الأهلي ضد الشرطة - (5-1)

الغرافة ضد بيرسبوليس - (1-1)

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

إمبولي ضد كومو - (1-0)

بارما ضد جنوى - (0-1)

لاتسيو ضد كالياري - (2-1)

نتائج مباريات دوري المحترفين المصري

بترول أسيوط ضد المقاولون العرب - (2-0)

الداخلية ضد أسوان - (0-0)

سبورتنج ضد ديروط - (1-3)

بلدية المحلة ضد بروكسي - (1-1)

الترسانة ضد راية - (2-0)

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