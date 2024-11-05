إثارة الدوري الإنجليزي.. جدول نتائج مباريات الاثنين 4 نوفمبر (فيديو)
كتب - محمد القرش:
انتهت المباريات التي أقيمت أمس الاثنين الموافق 4 نوفمبر، حيث شهد ختام الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي مفاجأة.
وفاز فولهام على برينتفورد بثنائية مقابل هدف في آخر دقيقة من المباراة، بعدما كان متأخرا في النتيجة حتى الدقيقة 90+1 ليسجل هاري ويلسون هدفين خلال 5 دقائق.
جدول نتائج مباريات أمس الاثنين 4 نوفمبر
نتائج مباريات الدوري الإنجليزي
فولهام ضد برينتفورد - (2-1)
نتائج مباريات الدوري الإسباني
سيلتا فيجو ضد خيتافي - (1-0)
نتائج مباريات دوري أبطال آسيا
الوصل ضد السد - (1-1)
الهلال ضد استقلال - (3-0)
الأهلي ضد الشرطة - (5-1)
الغرافة ضد بيرسبوليس - (1-1)
نتائج مباريات الدوري الإيطالي
إمبولي ضد كومو - (1-0)
بارما ضد جنوى - (0-1)
لاتسيو ضد كالياري - (2-1)
نتائج مباريات دوري المحترفين المصري
بترول أسيوط ضد المقاولون العرب - (2-0)
الداخلية ضد أسوان - (0-0)
سبورتنج ضد ديروط - (1-3)
بلدية المحلة ضد بروكسي - (1-1)
الترسانة ضد راية - (2-0)
فولهام يقلب النتيجة على برينتفورد في الدقيقة 97
فولهام 2 برينتفورد 1 #الدوري_الإنجليزي_الممتاز #فولهام_برينتفورد pic.twitter.com/XEPU2m3dK7
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 4, 2024
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