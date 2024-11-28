محمد عبدالمنعم يعود لقائمة نيس في الدوري الأوروبي بعد غياب 3 مباريات

كتب- محمد خيري:

عاد محمد عبدالمنعم، لاعب فريق نيس الفرنسي، إلى قائمة فريقه مرة أخرى، بعد الغياب الفترة الماضية للإصابة.

ويلتقي فريق نيس مع نظيره جلاسكو رينجرز الإسكتلندي، في العاشرة مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي.

وغاب "عبدالمنعم" عن نيس في 3 مباريات لفريقه أمام تفينتي الهولندي في الدوري الأوروبي وليل وستراسبورج في الدوري الفرنسي بداعي الإصابة.

وأعلن المدير الفني لفريق نيس، فرانك هايس، قائمة مواجهة فرانك هايس، والتي شهدت عودة محمد عبد المنعم، ولكن لم يتحدد مشاركته بشكل أساسي من عدمها.

ويحتل فريق تيس المركز 31 في جدول ترتيب الدوري الأوروبي، برصيد نقطتين فقط، فيما يتواجد جلاسكو رينجرز، بالمركز العاشر برصيد 7 نقاط.

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