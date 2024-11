جود بيلينجهام يطلب قميص نجم ليفربول (فيديو)

كتبت-هند عواد:

طلب الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد الإسباني، قميص مواطنه ترنت ألكساندر أرنولد لاعب ليفربول، بعد المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، وانتهت بفوز الريدز بثنائية نظيفة.

ونشر موقع TNT سبورتس، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس"، ظهر فيه بيلينجهام في ممر غرفة الملابس، يطلب شيء من الهولندي جرافينبيرخ، الذي عاد إليه بقميص أرنولد.

Jude Bellingham was passed Trent Alexander-Arnold's shirt by Ryan Gravenberch after Real Madrid's defeat to Liverpool 👀 pic.twitter.com/C5WBKMVYnB