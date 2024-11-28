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جود بيلينجهام يطلب قميص نجم ليفربول (فيديو)

10:07 ص الخميس 28 نوفمبر 2024
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    جود بيلينجهام من مباراة ليفربول وريال مدريد_Easy-Resize.com
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كتبت-هند عواد:

طلب الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد الإسباني، قميص مواطنه ترنت ألكساندر أرنولد لاعب ليفربول، بعد المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، وانتهت بفوز الريدز بثنائية نظيفة.

ونشر موقع TNT سبورتس، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس"، ظهر فيه بيلينجهام في ممر غرفة الملابس، يطلب شيء من الهولندي جرافينبيرخ، الذي عاد إليه بقميص أرنولد.

وعلق الموقع على مقطع الفيديو: "تم تسليم قميص ترينت ألكسندر أرنولد إلى جود بيلينجهام من قبل رايان جرافينبيرتش بعد هزيمة ريال مدريد أمام ليفربول".

وفاز ليفربول على ريال مدريد، بنتيجة 2-0، وسجل ألكسيس ماك أليستر وكودي جاكبو هدفي اللقاء، الذي شهد إهدار محمد صلاح ومبابي ركلتي جزاء.

ليفربول وريال مدريد محمد صلاح جود بيلينجهام ترنت ألكساندر أرنولد جرافينبيرخ
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