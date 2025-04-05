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ديربي جدة.. موعد مباراة الأهلي والاتحاد والقناة الناقلة

10:41 ص السبت 05 أبريل 2025
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    كريم بنزيما من تدريبات الاتحاد قبل مباراة الأهلي_Easy-Resize.com
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كتبت-هند عواد:

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفا على الأهلي، في مباراة مثيرة بديربي جدة، على ملعب "الجوهرة المشعة".

موعد مباراة الأهلي والاتحاد

تقام مباراة الأهلي والاتحاد، في الثامنة مساء اليوم السبت، على ملعب الجوهرة المشعة، في إطار منافسات الجولة الـ26 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 61 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الهلال أقرب منافسيه.

ويدخل الأهلي ديربي جدة، خارج المربع الذهبي، بالتحديد في المركز الخامس برصيد 48 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد

تنقل مباراة الأهلي والاتحاد في ديربي جدة بالدوري السعودي، على شبكة قنواتSSC السعودية، الحاصلة على حقوق بث دوري روشن، وبالتحديد عبر قناة SSC Sport HD1.

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الأهلي والاتحاد موعد مباراة الأهلي والاتحاد القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد
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