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"غائب منذ 15 عاما".. ليفربول يحقق رقما تاريخيا بالفوز على ريال مدريد

10:46 ص الخميس 28 نوفمبر 2024
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    جود بيلينجهام من مباراة ليفربول وريال مدريد_Easy-Resize.com
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    جود بيلينجهام من مباراة ليفربول_Easy-Resize.com
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    جود بيلينجهام من مباراة ليفربول وريال مدريد_Easy-Resize.com
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كتبت-هند عواد:

تمكن ليفربول الإنجليزي من كسر عقدة لازمته لأكثر من 15 عاما، عقب الفوز على ريال مدريد، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، حقق ليفربول فوزه الرابع على ريال مدريد، إذ أن الانتصار الأخير، كان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، قبل 16 عاما بالتحديد في 2009، حينها فاز الإنجليزي بنتيجة 4-0.

ومنذ تلك المباراة، تفوق ريال مدريد على ليفربول، في 7 مباريات متتالية، بالفوز في 6 مباريات والتعادل في لقاء وحيد، بينهم خسارة نهائي دوري الأبطال مرتين، عامي 2018 و2022.

ليفربول ريال مدريد رقم تاريخي لليفربول محمد صلاح دوري أبطال أوروبا
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