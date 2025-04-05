كلوب لم يريده.. عندما كاد ليفربول أن يفشل في التعاقد مع صلاح

كتب - محمد القرش:

أصبح النجم المصري، محمد صلاح، من أساطير فريق ليفربول لكرة القدم عبر التاريخ، حيث حقق الكثير من الألقاب والإنجازات الفردية منذ انضمامه للريدز.

وكاد المدرب الألماني، يورجن كلوب، أن يمنع صلاح من الوصول إلى العالمية، ويحرم نفسه من الفوز بأكبر البطولات في تاريخ كرة القدم مثل، دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

يورجن كلوب يفضل التعاقد مع براندت عن صلاح

ويروي إيان جراهام مدير الأبحاث السابق في ليفربول عبر شبكة "بي بي سي"، رحلة التعاقد مع محمد صلاح قبل الفوز بدوري أبطال أوروبا 2018/19، حيث قال إن كلوب كان يفضل التعاقد مع جوليان براندت عن صلاح.

وأوضح مدير الأبحاث السابق أن يورجن كان يفضل براندت بسبب سابق معرفته عندما كان مدربا لبوروسيا دورتموند الألماني، بجانب أنه كان يعرف السوق الألمانية جيدًا.

وأضاف جراهام أنهما اتفقا على أن براندت لاعب شاب ممتاز، لكنه لم يكن بارزًا بنفس مستوى محمد، ومن وجهة نظر تحليل بياناتنا، كان محمد أفضل جناح شاب في أوروبا.

وكان نادي روما تحت ضغط، حيث كان يريد بيع المصري لأن حالتهم الاقتصادية لم تكن جيدة، لذلك علم الريدز أنهم سيتعاقدون معه بسعر جيد.

كلوب يقتنع بالتعاقد مع محمد صلاح

وأردف إيان أن تفضيل صلاح جاء بسبب لعبه دورًا في الهجوم وعلى الأطراف، وهو ما كان ليفربول بحاجة إليه في ذلك الوقت، في حين كان براندت لاعب خط وسط مهاجم أكثر.

وواصل مدير الأبحاث السابق أن الفضل يعود إلى يورجن، حيث فضل سماع رأيه عندما قال: "حسنًا، أنا مستعد للمناقشة، أرني أن مو أفضل".

واختتم جراهام أن كلوب لم يكن بحاجة إلى الكثير من الإقناع، حيث نجح ليفربول في التعاقد مع صلاح قادما من روما في يونيو 2017 مقابل 34 مليون جنيه إسترليني.

وسجل المصري 243 هدفًا وقدم 109 تمريرات حاسمة للنادي خلال 393 مباراة، وتحت قيادة كلوب، ساعد الريدز على الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدوري وكأس العالم للأندية.