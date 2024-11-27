فانتازي.. أفضل 5 لاعبين للجولة 13 من الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

رشح كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 5 لاعبين للجولة 13 من البريميرليج، يمكنهم التسجيل أو الصناعة أو تحقيق الشباك النظيفة لفرقهم.

وضمن اللاعبين الذين رشحهم الخبراء لمدربي الفانتازي، جيمس ماديسون لاعب خط وسط توتنهام، وديوجو دالوت مدافع مانشستر يونايتد.

جورجينيو روتر (برايتون) 5.6 مليون جنيه إسترليني

يتمتع لاعب خط وسط برايتون بالشكل والمباريات الكافية لتقديم عوائد هجومية جيدة لمدربي فانتازي خلال الفترة المقبلة.

ومنذ ظهوره لأول مرة مع الفريق في الجولة الرابعة، أصبح روتر أكثر لاعب حصدا للنقاط مع برايتون في فانتازي برصيد 43 نقطة، إلى جانب داني ويلبيك (6 مليون جنيه إسترليني).

المباريات الست المقبلة لبرايتون

وفي حين يمتلك 21% من المدربين ويلبيك، ويمكن العثور على جواو بيدرو (5.6 مليون جنيه إسترليني) في 12% من تشكيلات الفرق، فإن 1.7% فقط اختاروا روتر في ظل سلسلة من المباريات الجيدة.

وبحسب تصنيف صعوبة المباريات (FDR)، فإن خمس من مباريات برايتون الست المقبلة لديها درجة صعوبة "2" فقط، بما في ذلك مواجهات مع الثنائي الصاعد ساوثهامبتون وليستر سيتي خلال الجولات الثلاث المقبلة.

ويُعتبر إجمالي فرصه الخمس المحققة للتسجيل التي تلقاها، وثلاث فرص صنعها من بين أفضل لاعبي برايتون منذ الجولة الرابعة فصاعدًا، بالإضافة إلى 17 تسديدة داخل منطقة الجزاء وتسع تمريرات حاسمة.

إيفانيلسون (بورنموث) 6 مليون جنيه إسترليني

يزور مهاجم بورنموث فريق ولفرهامبتون واندررز في الجولة 13، وهو في أفضل حالاته هذا الموسم.

ولم يفشل إيفانيلسون في التسجيل أو الصناعة سوى مرة واحدة خلال آخر خمس مباريات خاضها، محرزًا ثلاثة أهداف وتمريرة حاسمة و30 نقطة في فانتازي.

وظهر البرازيلي بمستوى قوي من التهديد التهديفي خلال تلك الجولات، حيث بلغ إجمالي تسديداته 10 تسديدات، منها تسع كرات داخل منطقة الجزاء وخمس فرص محققة للتسجيل، ليحتل بذلك المركز الثاني بين أفضل لاعبي فريقه.

وفي الوقت نفسه، يملك وولفرهامبتون أسوأ سجل دفاعي في الدوري، حيث استقبل 28 هدفا خلال أول 12 مباراة بالدوري الإنجليزي.

ويزور إيفانيلسون أيضًا إيبسويتش تاون في الجولة الخامسة عشر، مما يعزز جاذبيته باعتباره حلًا قصير المدى لميزانية المهاجمين بالنسبة لمدربي فانتازي.

مارتن أوديجارد (أرسنال) 8.2 مليون جنيه إسترليني

ساهم صانع الألعاب النرويجي فورا في أهداف الجانرز عقب عودته من الإصابة، حيث قدم أوديجارد تمريرات حاسمة متتالية ضد تشيلسي ونوتنجهام فورست ليحصد 13 نقطة خلال آخر جولتين.

وتُظهر الإحصائيات قدرته على تقديم المزيد من التمريرات الحاسمة، حيث كانت تمريرات أوديجارد العشرة المحورية ضعف تمريرات أي زميل له في الفريق خلال تلك المباريات، واحتل المركز الأول بين جميع اللاعبين في فانتازي.

المباريات الست المقبلة لأرسنال

ويمنح جدول أرسنال المقبل النرويجي كل الفرص لمواصلة تحسن مستواه، ووفقًا لـ FDR، فإن أربعًا من مبارياته الست المقبلة درجة صعوبتها 2 فقط، بما في ذلك زيارتهم إلى وست هام يونايتد هذا الأسبوع.

جيمس ماديسون (توتنهام) 7.6 مليون جنيه إسترليني

بعد مشاركته كبديل في الجولتين العاشرة والحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، يبدو أن لاعب خط الوسط استعاد مكانه في التشكيلة الأساسية لتوتنهام هوتسبير.

وسجل ماديسون هدفين بمرمى مانشستر سيتي في الأسبوع الماضي، مما أكسبه أعلى حصيلة له هذا الموسم من النقاط وهي 16 نقطة، وهي ثالث حصيلة مزدوجة (10 نقاط فأكثر) له خلال 10 مباريات بدأها هذا الموسم.

وأدى أداؤه ضد فريق بيب جوارديولا إلى رفع متوسط ماديسون إلى 6.1 نقطة لكل بداية في موسم 2024/25، وهو أكثر من أي زميل له في الفريق.

ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد) 5.2 مليون جنيه إسترليني

يقدم البرتغالي طرقا متعددة لتحقيق العوائد الهجومية والدفاعية، عندما يستضيف مانشستر يونايتد منافسه إيفرتون في أول مباراة على أرضه في الدوري تحت قيادة روبن أموريم.

ونجح دالوت في الجمع بين تمريرة حاسمة واحدة مع أربع شباك نظيفة وست نقاط إضافية ليحقق 41 نقطة هذا الموسم.

وتبدو فرصه في تحقيق نتيجة إيجابية بالأسبوع الثالث عشر جيدة، حيث فشل إيفرتون في التسجيل بكل من مبارياته الثلاث الأخيرة.

ومن المتوقع أن تظهر إمكانات دالوت الهجومية ضد إيفرتون، بعد أن تم الدفع به كظهير أيسر في تشكيلة الشياطين الحمر الجديدة 3-4-2-1 في أول ظهور لأموريم مع الفريق ضد إيبسويتش.