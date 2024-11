"كنت أريد إيذاء نفسي".. جوارديولا يظهر بجروح في الوجه بعد التعادل مع فينورد (صور وفيديو)

كتبت-هند عواد

ظهر الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بجروح في الوجه، بعد التعثر أمام فينورد الهولندي، مساء أمس، في دوري أبطال أوروبا.

وتعاد مانشستر سيتي مع فينورد الهولندي، بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا، بعدما كان الأول متقدما، بثلاثية نظيفة.

واعترف بيبن جوارديولا في المؤتمر الصحفي، عقب المباراة، أنه قام بجرح نفسه بإصبعه وأظافره، قائلا: "كنت أريد إيذاء نفسي".

'I want to harm myself' 👀 Pep asked about the cuts on his nose and head pic.twitter.com/VQVCQ9brzy