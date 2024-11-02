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مشجع لعب مكان حارس أرسنال.. حكاية أغرب مباراة في التاريخ (صور وفيديو)

02:59 م السبت 02 نوفمبر 2024
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    أغرب مباراة في التاريخ
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    حشد جماهيري لحضور أغرب مباراة في التاريخ
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كتبت-هند عواد:

تشهد مباريات كرة القدم العديد من الأحداث، التي تصل أحيانا إلى المدرجات، لتندرج تحت فئة "الأغراب"، وإحدى هذه المباريات، لقاء جمع بين أرسنال ودينامو موسكو، عام 1945 في مدينة لندن.

وكانت مباراة أرسنال و دينامو موسكو، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، حينما دعا الاتحاد الإنجليزي، فريق دينامو الروسي، للمشاركة في جولة ودية لمدة شهر، احتفالا بعودة كرة القدم مرة أخرى.

ولعب دينامو موسكو أولى مبارياته في الجولة الودية ضد تشيلسي وانتهت المباراة بالتعادل 3-3، وبعدها فاز الفريق على كارديف سيتي بنتيجة 10-1.

وفي اللقاء الثالث، جاءت المباراة الأكثر جدلا، ضد أرسنال، وحضر اللقاء 55 ألف متفرج، إلا أن الطقس في تلك المباراة لم يكن جيدا، وتسلل الضباب إلى الملعب وحجبت الرؤية على الفريقين، لهذا طلب اللاعبون من الحكم إيقاف المباراة، لكنه رفض.

ولم يتمكن المشجعون في المدرجات، من رؤية أحداث المباراة، بسبب كثافة الضباب، واستغل الفريقان هذا الطقس، وبعد طرد أحد لاعبي أرسنال، عاد لإكمال المباراة، من دون أن يراه الحكم، حتى أن التبديلات لم تكتمل، حتى وصل عدد اللاعبين في الملعب إلى 15.

وكانت هناك واقعة أغرب من السابقتين، حينما قام مشجع باللعب محل حارس مرمى أرسنال، بعد إصابة الحارس في ذراعه، وتم هذا دون علم الحكم.

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أرسنال أغرب مباراة في التاريخ الحرب العالمية الثانية مباراة أرسنال و دينامو موسكو
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