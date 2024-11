مشجع لعب مكان حارس أرسنال.. حكاية أغرب مباراة في التاريخ (صور وفيديو)

كتبت-هند عواد:

تشهد مباريات كرة القدم العديد من الأحداث، التي تصل أحيانا إلى المدرجات، لتندرج تحت فئة "الأغراب"، وإحدى هذه المباريات، لقاء جمع بين أرسنال ودينامو موسكو، عام 1945 في مدينة لندن.

وكانت مباراة أرسنال و دينامو موسكو، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، حينما دعا الاتحاد الإنجليزي، فريق دينامو الروسي، للمشاركة في جولة ودية لمدة شهر، احتفالا بعودة كرة القدم مرة أخرى.

ولعب دينامو موسكو أولى مبارياته في الجولة الودية ضد تشيلسي وانتهت المباراة بالتعادل 3-3، وبعدها فاز الفريق على كارديف سيتي بنتيجة 10-1.

وفي اللقاء الثالث، جاءت المباراة الأكثر جدلا، ضد أرسنال، وحضر اللقاء 55 ألف متفرج، إلا أن الطقس في تلك المباراة لم يكن جيدا، وتسلل الضباب إلى الملعب وحجبت الرؤية على الفريقين، لهذا طلب اللاعبون من الحكم إيقاف المباراة، لكنه رفض.

Novembre 1945: tifosi dell'Arsenal fanno la coda all'esterno di White Hart Lane per assicurarsi un biglietto per l'amichevole contro la Dinamo Mosca.



Quella partita sarà ricordata per la grande nebbia, che rese impossibile a chiunque di vedere il campo



Colored by @FCTimeNations pic.twitter.com/NQPcznbISU