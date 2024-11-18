بسبب العنصرية.. إيقاف لاعب توتنهام لمدة 7 مباريات

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لاعب واتفورد السابق عن صلاح: ليس من الطراز العالمي وفينيسيوس أفضل منه

كتب - محمد القرش:

أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، إيقاف رودريجو بنتاكور لاعب خط وسط توتنهام بسبب العنصرية.

وقرر الاتحاد الإنجليزي إيقاف لاعب توتنهام لمدة 7 مباريات مع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه إسترليني، بسبب العنصرية على سون هيونج مين زميله في الفريق.

وبدأت القصة عندما انتهك اللاعب الإنجليزي قواعد المقابلة الإعلامية، وقال عن مواطنين كوريا الجنوبية: "جميعهم متشابهون".

وكان قد اعتذر بنتاكور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب: "اعتقد انها كانت مزحة سيئة".

BREAKING: Tottenham's Rodrigo Bentancur given seven-match suspension and fined £100,000 for comments about teammate Heung-Min Son during media interview.pic.twitter.com/hQ1uajSdev — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 18, 2024

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