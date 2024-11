بسبب العنصرية.. إيقاف لاعب توتنهام لمدة 7 مباريات

كتب - محمد القرش:

أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، إيقاف رودريجو بنتاكور لاعب خط وسط توتنهام بسبب العنصرية.

وقرر الاتحاد الإنجليزي إيقاف لاعب توتنهام لمدة 7 مباريات مع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه إسترليني، بسبب العنصرية على سون هيونج مين زميله في الفريق.

وبدأت القصة عندما انتهك اللاعب الإنجليزي قواعد المقابلة الإعلامية، وقال عن مواطنين كوريا الجنوبية: "جميعهم متشابهون".

وكان قد اعتذر بنتاكور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب: "اعتقد انها كانت مزحة سيئة".

