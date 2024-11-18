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فانتازي.. صلاح نجم سوق الانتقالات للدوري الإنجليزي قبل الجولة 12

04:55 م الإثنين 18 نوفمبر 2024
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    النجم المصري محمد صلاح
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    إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي (2)
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    برونو فيرنانديز
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    ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول
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    ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل
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    إلكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد
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    يوان ويسا لاعب برينتفورد
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    يوان ويسا
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كتب - محمد القرش:

تصدر نجم فريق ليفربول، محمد صلاح، قائمة أكثر اللاعبين شراءا قبل الجولة الثانية عشر من فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسارع 312.243 ألف مدرب لشراء صلاح، بعد تحقيق 14 نقطة في الجولة الحادية عشر بفضل هدف وتمريرة حاسمة أمام أستون فيلا.

وجاء لاعب مانشستر يونايتد، برونو فيرنانديز، خلفا لصلاح بـ 269.634 ألف مدرب جديد، ويوان ويسا ثالثا "197.45"، وإيزاك رابعا "182.55"، وكونيا خامسا "178.55".

وبعد إصابة ألكسندر أرنولد سارع أكثر من 277.179 ألف مدرب لبيعه وأصبحت نسبة ملكيته 26.4%، وفي المركز الثاني هالاند صاحب المستوى المتراجع "264.043".

وتسبب أداء ماكنيل المنخفض بجانب إصابته إلى تراجع نسبة ملكيته بشكل كبير وبيعه من قبل 140.103ألف مدرب، وبسبب فشل سولانكي في المشاركة في الأهداف بالجولة الماضية باعه أكثر من 130.814 ألف مدرب، وجاء لويس دياز في المركز الخامس "116.977".

أكثر اللاعبين شراءا وبيعا قبل الجولة 12

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