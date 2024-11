رونالدو يتسبب في انتقال لاعب إلى الدوري الإيراني بالخطأ.. ما القصة؟

كتبت-هند عواد:

تسبب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، في انتقال لاعب كونغولي إلى الدوري الإيراني، عن طريق الخطأ.

وقرر الكونغولي تيفي بيفوما (32 عاما) لاعب لاس بالماس واسبانيول السابق، الانتقال إلى استقلال طهران الإيراني، لمواجهة كريستيانو رونالدو، في دوري أبطال آسيا، إذ أن الثنائي كانوا في نفس المجموعة.

وروى الكونغولي تفاصيل هذا الموقف، وقال في مقابلة مع قناة "زندة" التلفزيونية الإيرانية: "نظرا لأن رونالدو الآن في آسيا، وكانت هناك فرصة لي للقدوم إلى إيران، تحدثوا معي عن عرض استقلال (استقلال خوزستان) واطلعت على جدول المباريات وأدركت أن لديهم مباراة ضد النصر، وقلت لنفسي أن هذا هو المكان الذي أريد الذهاب إليه".

وأضاف ضاحكا: "لم يكن لدي أي فكرة عن وجود فريقين باسم استقلال في إيران، عندما وصلت إلى طهران، اتصل بي مواطني جايل كاكوتا وسألني عن مكاني، قلت له (أنا في الفندق لإجراء الفحوصات الطبية)، ثم سألني (أي فندق أنت؟ أود أن آتي لرؤيتك)".

