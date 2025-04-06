الفرصة الأخيرة.. موعد مباراة مصر والكاميرون بأمم أفريقيا للناشئين

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد منتخب مصر للشباب تحت 17 عامًا، لخوض مهمة قوية مساء اليوم الأحد، وذلك حين يلتقي مع نظيره منتخب الكاميرون، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من أمم أفريقيا للناشئين التي تحتضنها المغرب.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن مباراة مصر والكاميرون كالتالي:

من المقرر لن تنطلق صافرة مباراة مصر والكاميرون في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بي ان سبورت القطرية.

منتخب مصر لا يملك فرصة أخري غير الفوز، حيث ان الخسارة أو التعادل تعني خروجه رسميًا من البطولة.

الفوز يمنح الفراعنة الصغار فرصة التأهل لملحق أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث بدور المجموعات.

منتخب مصر خسر في أول مباراتين أمام جنوب إفريقيا وبوركينا فاسو بنتيجة 3/4 و 2_1 على التوالي.