سلوت مدرب ليفربول يكشف سبب عدم سعادة محمد صلاح

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف المدير الفني الألماني لفريق ليفربول، أرني سلوت، عن سبب عدم سعادة النجم المصري بصفوفه محمد صلاح خلال الفترة الأخيرة.

وأشار سلوت، في تصريحات لموقع ليفربول إيكو، اليوم الأحد، إلى أن صلاح أصبحت ابتسامته أقل خلال الفترة الماضية؛ لوداع الفريق لبطولة دور يأبطال أوروبا وخسارة نهائي كأس كاراباو:"الأمر لا علاقة له بعدم تسجيله للأهداف.

وأوضح مدرب ليفربول أن صلاح سيكون غريبًا إذا قال إنه سعيد لأنه لم يسجل ولكنه ليس مشتتًا أو يقول لا أستطيع لعب الكرة:مضيفًا:"صلاح هو نفسه تمامًا، لكنني أعرفه وربما تعرفونه أيضًا، فهو يعيش من أجل الأهداف وهو يعلم أن أهم ما يميزه هو قدرته على لعب مباراة سيئة ثم تسجيل هدف، لذا فهو ليس مشتت الذهن إطلاقًا".

وأتم سلوت تصريحاته بالإشارة إلى أن صلاح يشعر بخيبة أمل لعدم الفوز بنهائي كاراباو ووداع دوري أبطال أوروبا:"كان يتمنى التتويج بهما بشدة لذا نعم ربما كانت هناك فترات هذا الموسم ابتسم فيها أكثر، لكن هذا ليس هو فقط، بل ينطبق على فيرجيل، وعلى جميع اللاعبين".

صلاح صاحب الـ 32 عاماً كان قد شارك بقميص ليفربول خلال الموسم الحالي بـ 44 مباراة سجل خلالها 32 هدفًا وصنع 22 لزملائه خلال 3786 دقيقة لعب.

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