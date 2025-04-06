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التشكيل المتوقع لليفربول أمام فولهام بالدوري الإنجليزي

11:41 ص الأحد 06 أبريل 2025
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استقر المدير الفني الهولندي لفريق ليفربول أرني سلوت، على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره فولهام.

ويحل فريق ليفربول ضيفًا على نظيره فولهام عند الثالثة عصر اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: كيرتس جونز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: ريان جرافينبرخ، دومينيك سوبوسلاي، ماك اليستر.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، ديوجو جوتا.

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة بفارق 11 نقطة عن أرسنال أقرب ملاحقيه، فيما يحتل فولهام المركز العاشر برصيد 45 نقطة.

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