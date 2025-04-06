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أول ديربي له.. أرقام عمر مرموش قبل صدام مانشستر يونايتد الليلة

10:27 ص الأحد 06 أبريل 2025

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كتب- محمد عبدالهادي:
يستعد الدولي المصري عمر مرموش، المحترف ضمن صفوف مانشستر سيتي، لخوض مواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الأحد، وذلك حين يصطدم مع مانشستر يونايتد.

ويلتقي السيتي مع اليونايتد في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي.


ماذا قدم عمر مرموش مع مانشستر سيتي؟


- يعد لقاء اليوم هو أول ديربي يخوضه عمر مرموش مع السيتي ضد مانشستر يونايتد.
- سجل عمر مرموش في الدوري الإنجليزي حتى الآن هي 5 أهداف.
- إجمالًا سجل النجم المصري 6 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة في 12 مباراة مع الفريق السماوي بمختلف المسابقات.

- يتقاسم مرموش المرتبة الثانية في قائمة الأكثر تسجيلاً للأهداف والتمريرات الحاسمة في الدوريات الأوروبية الكبرى "بيج 5" هذا الموسم.

- سجل عمر مرموش 20 هدفًا وصنع 9 أهداف أخرى خلال مشواره في مسابقتي الدوري الألماني والإنجليزي هذا الموسم.

- يبحث مرموش عن التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي مع السيتي، بعدما سجل في شباك ليستر سيتي وبورنموث.

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عمر مرموش مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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