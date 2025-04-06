"لقبه كيد ميسي وصديق رونالدو".. حكاية موهبة مانشستر يونايتد للشباب

كتب - نهى خورشيد

خطف جوزيف جونيور أندريو جابرييل، المعروف بلقب "كيد ميسي" أنظار جماهير مانشستر يونايتد بعدما أصبح أصغر لاعب يشارك مع فريق تحت 18 عاماً في تاريخ النادي، وسجل هدفين خلال ظهوره الأول أمام ليدز.

وسبق لجابرييل صاحب الـ14 عاماً، اللعب في أكاديميات تشيلسي وآرسنال ووست هام.

وارتبط اللاعب الشاب بعلاقة صداقة قوية مع كريستيانو رونالدو جونيور، وكان موضع إعجاب رونالدو الأب الذي دعمه خلال فترة تواجده في مانشستر.

وبعد تألقه أصبح جابرييل هدفاً لعدة أندية أوروبية كبرى أبرزها برشلونة وبايرن ميونيخ وريال مدريد.

كما دخلت عدد من شركات الملابس الرياضية الكبرى في سباق للتعاقد معه، حيث فازت نايكي بعقد رعاية ضخم متفوقة على أديداس.