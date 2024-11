رودري يصف محمد صلاح بـ"السكين" لهذا السبب

كتبت-هند عواد:

تحدث النجم الإسباني رودري هيرنانديز لاعب مانشستر سيتي الفائز بالكرة الذهبية، عن خصومه عن الدوري الإنجليزي، مشيرا إلى أن المصري محمد صلاح لاعب ليفربول أصعبهم.

وقال رودري في تصريحاته عبر إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية: "في السابق كان ليونيل ميسي (أسطورة برشلونة) أصعب خصومي، عندما كنت ألعب في الدوري الإسباني".

وأضاف: "حاليا محمد صلاح، خاصة في ملعب أنفيلد، فهو يعتبر مثل السكين، ومواجهته صعبة للغاية".

Reporter: which player do you not like to face? A player who can decide/change the game or dominates you in midfield?



Rodri: I’d say Leo (Messi), and in the premier league Salah in his prime. Going to Anfield is like a knife, it’s really tough pic.twitter.com/mlqRkLpyiB