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رودري يصف محمد صلاح بـ"السكين" لهذا السبب

10:02 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    النجم المصري محمد صلاح
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    محمد صلاح لاعب ليفربول
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    النجم المصري محمد صلاح
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كتبت-هند عواد:

تحدث النجم الإسباني رودري هيرنانديز لاعب مانشستر سيتي الفائز بالكرة الذهبية، عن خصومه عن الدوري الإنجليزي، مشيرا إلى أن المصري محمد صلاح لاعب ليفربول أصعبهم.

وقال رودري في تصريحاته عبر إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية: "في السابق كان ليونيل ميسي (أسطورة برشلونة) أصعب خصومي، عندما كنت ألعب في الدوري الإسباني".

وأضاف: "حاليا محمد صلاح، خاصة في ملعب أنفيلد، فهو يعتبر مثل السكين، ومواجهته صعبة للغاية".

وواجه محمد صلاح مانشستر سيتي، في 21 مباراة، منذ انضمامه إلى ليفربول في صيف 2017، وسجل 11 هدفا وصنع 6 أهداف.

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