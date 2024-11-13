القبض على رئيس اتحاد أفريقي شهير بتهمة السرقة

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كتبت-هند عواد:

ألقي القبض على داني جوردان رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم، صباح اليوم الأربعاء، بعد توجيه اتهامات له باستخدام الاتحاد، لتحقيق مكاسب مالية شخصية.

وذكرت صحيفة "تايمز" الجنوب أفريقية، أنه تم القبض على داني جوردان، صباح اليوم، ووجهت الاتهامات له باستخدام الاتحاد خلال الفترة من 2014 لـ2018، لتحقيق مكاسب مالية شخصية، قيمتها 1.3 مليون راند جنوب أفريقي.

وأضافت الصحيفة، أن جوردان تقدم بطلب إلى المحكمة العليا في جنوب إفريقيا، لمنع اعتقاله والقبض عليه، وسيتم الاستماع إليه والحكم عليه، غدا الخميس.

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