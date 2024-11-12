ريمونتادا وتصدي رائع.. أبرز أحداث الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز (فيديوهات)

كتب - محمد القرش:

شهدت أحداث الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، إثارة وريمونتادا ونتائج غير متوقعة شاهدها معظم مشجعي كرة القدم العالمية.

وأخيرا، نجح إيبسويتش تاون في تحقيق فوزه الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز، بفوز رائع على توتنهام هوتسبير ليصعد من المراكز الثلاثة الأخيرة.

والأمر الجيد أن رجال المدرب كيران ماكينا تمكنوا من إثبات أنهم قادرون على الصمود حتى آخر دقيقة بالمباراة، بعد تقدمهم على توتنهام بثنائية في الشوط الأول، واستمرار فوزهم حتى الدقيقة الأخيرة.

وقال ماكينا، الذي قاد فوز إيبسويتش بشق الأنفس: "إنها لحظة مهمة حقًا ويوم يجب أن نعتز به في التاريخ الحديث لهذا النادي لكرة القدم".

أفضل هدف جماعي - يوان ويسا

سجل يوان ويسا في جميع مبارياته الأربع في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه هذا الموسم، مسجلاً ستة أهداف في المجموع وأضاف تمريرة حاسمة أيضًا.

ولا يعادل سجله في التسجيل في 100 في المائة من مبارياته على أرضه سوى لاعب خط وسط برايتون آند هوف ألبيون "مات أوريلي".

ويعد هدف ويسا الثاني في المباراة، والذي ضمن فوز برينتفورد 3-2 على بورنموث، من بين أفضل الأهداف البالغ عددها 29 التي تم تسجيلها في مباريات النحل على أرضه هذا الموسم.

It gets better from every angle 🤤 pic.twitter.com/ZDlzjRsbGq — Brentford FC (@BrentfordFC) November 11, 2024

وكان هذا هو هدف الفريق الأبرز في الأسبوع، متفوقًا بفارق ضئيل على هدف أليخاندرو جارناتشو الرائع لصالح مانشستر يونايتد (وفقا للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي).

وشارك كل من ناثان كولينز وإيثان بينوك وفيتالي جانلت وكين لويس بوتر في تمرير الكرة بشكل مثالي من الخلف إلى الأمام قبل أن يضع ويسا الكرة بهدوء من فوق حارس مرمى بورنموث كيبا ليفوز بالمباراة.

وقال ويسا الذي وصف تمريرة جانلت الحاسمة بأنها "لذيذة": "كان هدفًا مثاليًا لفريق برينتفورد".

أفضل هدف فردي – ماتيوس كونيا

قدّم ماتيوس كونيا أداءً مميزًا آخر، أكّد فيه على أهميته بالنسبة لفريق ولفرهامبتون واندررز، وتوج ذلك بهدف فردي هو الأفضل في الأسبوع.

وانطلق كونيا بذكاء إلى مساحة خالية، واستقبل الكرة واستدار نحو المرمى وسدد كرة من مسافة بعيدة مرت بجوار حارس مرمى ساوثهامبتون آرون رامسديل.

وبالإضافة إلى تمريرته الحاسمة في الشوط الأول لهدف بابلو سارابيا الافتتاحي، أثبت كونيا مرة أخرى مدى أهميته في آمال ولفرهامبتون في البقاء، حيث تسبب في تحقيق فوزهم الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أفضل تصدي - جوردان بيكفورد

لم يكن من الممكن الفصل بين وست هام يونايتد وإيفرتون في معركة ملعب لندن، وكان جوردان بيكفورد سببا رئيسيا في انتهاء المباراة دون أهداف.

وكان حارس مرمى إيفرتون في حالة رائعة، حيث قام بستة تصديات وهو أكبر عدد له في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ فوز إيفرتون 2-0 على ليفربول في أبريل الماضي.

وواصل بيكفورد تصدياته حتى نهاية المباراة، حيث تصدى ببراعة لتسديدة داني إنجز التي ارتطمت بأرض الملعب واتجهت نحو المرمى بقوة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

شاهد: تصدي بيكفورد لمحاولة إنجز

وضمن ذلك الحفاظ على نظافة شباكه للمرة الثالثة هذا الموسم للحارس الأول لمنتخب إنجلترا.

أفضل عودة - مات أوريلي مع برايتون

شهدت الجولة الحادية عشر لحظة رائعة سجل فيها برايتون هدف الفوز على مانشستر سيتي عن طريق الهداف الدنماركي أوريلي.

وبعد انضمامه إلى برايتون من سيلتيك مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، شارك لاعب الوسط لأول مرة في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ضد كراولي في أغسطس، وبعد تسع دقائق فقط تعرض لإصابة في الكاحل جعلته في حاجة إلى عملية جراحية وأبعدته عن الملاعب لأكثر من شهرين.

ولكن ضد مانشستر سيتي، استمتع بلحظة رائعة في أول ظهور له في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث دخل من مقاعد البدلاء ليسجل هدف الفوز في آخر المباراة ويمنح برايتون فوزًا هاما على أبطال الدوري.

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