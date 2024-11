ريمونتادا وتصدي رائع.. أبرز أحداث الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز (فيديوهات)

كتب - محمد القرش:

شهدت أحداث الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، إثارة وريمونتادا ونتائج غير متوقعة شاهدها معظم مشجعي كرة القدم العالمية.

وأخيرا، نجح إيبسويتش تاون في تحقيق فوزه الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز، بفوز رائع على توتنهام هوتسبير ليصعد من المراكز الثلاثة الأخيرة.

والأمر الجيد أن رجال المدرب كيران ماكينا تمكنوا من إثبات أنهم قادرون على الصمود حتى آخر دقيقة بالمباراة، بعد تقدمهم على توتنهام بثنائية في الشوط الأول، واستمرار فوزهم حتى الدقيقة الأخيرة.

وقال ماكينا، الذي قاد فوز إيبسويتش بشق الأنفس: "إنها لحظة مهمة حقًا ويوم يجب أن نعتز به في التاريخ الحديث لهذا النادي لكرة القدم".

سجل يوان ويسا في جميع مبارياته الأربع في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه هذا الموسم، مسجلاً ستة أهداف في المجموع وأضاف تمريرة حاسمة أيضًا.

ولا يعادل سجله في التسجيل في 100 في المائة من مبارياته على أرضه سوى لاعب خط وسط برايتون آند هوف ألبيون "مات أوريلي".

ويعد هدف ويسا الثاني في المباراة، والذي ضمن فوز برينتفورد 3-2 على بورنموث، من بين أفضل الأهداف البالغ عددها 29 التي تم تسجيلها في مباريات النحل على أرضه هذا الموسم.

It gets better from every angle 🤤 pic.twitter.com/ZDlzjRsbGq

— Brentford FC (@BrentfordFC) November 11, 2024