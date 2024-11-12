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"أميرتي".. رونالدو يحتفل بعيد ميلاد ابنته الـ7 (صور)

07:29 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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    عيد ميلاد ابنه رونالدو (2)
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    عيد ميلاد ابنه رونالدو (1)
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    رونالدو وجورجينا 1 (1)
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    حفل تقديم رونالدو لاعباً في النصر السعودي (1)
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    حفل تقديم رونالدو لاعباً في النصر السعودي
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    رونالدو من تقديم رونالدو لاعباً للنصر السعودي
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    رونالدو وجورجينا (1)
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    عائلة رونالدو (4)
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    عائلة رونالدو (1)
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    عائلة رونالدو
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    عائلة رونالدو (2)
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كتب - محمد القرش:

احتفل الأسطورة البرتغالي ولاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، بعيد ميلاد ابنته السابع "ألانا".

ونشر رونالدو صورة عبر حسابه الرسمي على منصة تبادل الصور "إنستجرام" صورة تجمعه مع ابنته، وعلق: "7 سنوات من أميرتي، مبروك يا حبيبتي!".

وولدت ألانا في يوم 12 من شهر نوفمبر لرونالدو وصديقته جورجينا رودريجيز.

ويُعد كريستيانو رونالدو أبا لـ6 أبناء، جونيور والتوأم إيفا ماريا ووماتيو، بجانب ألانا مارتينا وبيلا رونالدو.

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