محمد صلاح يختار شخص يريد أن يقابله (فيديو)

بعد اشتباكات مباراة اليوم.. أزمات الأندية الإسرائيلية والمنتخب في

"اشتباكات ورفض جماهيري".. ماذا حدث في مباراة فرنسا وإسرائيل في دوري

"خيانة ووفاة والده ".. 15 صورة ترصد حياة توتي من الزواج إلى الانفصال

كتبت-هند عواد:

نشر الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على موقع التغريدات "إكس"، مقطع فيديو، لعدد من اللاعبين والمدربين، يختارون فيه شخصية تاريخية يريدون أن يقابلوها.

وظهر المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، في بداية الفيديو، ورد على السؤال قائلا: "الأسطورة الراحل كوبي براينت لاعب لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة".

واختار الألماني فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن والإنجليزي بوكايو ساكا لاعب أرسنال، الراحل كوبي براينت.

If you could meet any person in history, who would you choose? 💭🏀#UCL pic.twitter.com/G0lnmBZaY5 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 25, 2024

اقرأ أيضًا:

هل سيزامل محمد صلاح؟.. تقرير: ليفربول يبدأ المحادثات الأولية بمفاوضات ضم عمر مرموش