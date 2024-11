محمد صلاح يختار شخص يريد أن يقابله (فيديو)

كتبت-هند عواد:

نشر الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على موقع التغريدات "إكس"، مقطع فيديو، لعدد من اللاعبين والمدربين، يختارون فيه شخصية تاريخية يريدون أن يقابلوها.

وظهر المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، في بداية الفيديو، ورد على السؤال قائلا: "الأسطورة الراحل كوبي براينت لاعب لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة".

واختار الألماني فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن والإنجليزي بوكايو ساكا لاعب أرسنال، الراحل كوبي براينت.

If you could meet any person in history, who would you choose? 💭🏀#UCL pic.twitter.com/G0lnmBZaY5