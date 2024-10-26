مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

الاتحاد الأفريقي يُعاقب المنتخب الليبي بسبب أزمة بعثة منتخب نيجيريا

04:42 م السبت 26 أكتوبر 2024

منتخب ليبيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قرار لجنة الانضباط به بخصوص مباراة ليبيا ونيجيريا ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وذكرت صحيفة "بانش" النيجيرية، أن رحلة منتخب نيجيريا استمرت 12 ساعة بمطار الأبرق، إذ أنها وصلت بعد تحويل مسار، فكان من المقرر أن تهبط في مطار بنغازي، لكن اللاعبون وجدوا أنفسهم في مطار صغير مخصص عادة لعمليات الحج، لمزيد من التفاصيل عن الأزمة.. اضغط هنا

وأوضح الاتحاد الأفريقي عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت، أن لجنة الانضباط رأت مخالفة الاتحاد الليبي لكرة القدم، المادة 31 من لوائح كأس أمم إفريقيا، بالإضافة إلى المادتين 82 و151 من قانون الانضباط لـ "الكاف" مما سيترتب عليه خسارة ليبيا بنتيجة (3-0) في المباراة التي كان مقرر إقامتها يوم 15 أكتوبر 2024 بمدينة بنغازي.

وغرمت لجنة الانضباط، بحسب البيان ذاته، الاتحاد الليبي لكرة القدم بدفع غرامة مالية قدرها 50,000 دولار أمريكي تُدفع خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ بهذا القرار.

وأتم الاتحاد الأفريقي بيانه بالتنويه إلى رفض لجنة الانضباط جميع الطلبات الأخرى أو إلتماسات التعويض.

اقرأ أيضًا:

محمد صلاح يختار شخص يريد أن يقابله (فيديو)

"يُشارك بها الأهلي".. الكشف عن مواعيد وملاعب كأس إنتركونتيننتال 2024

ليبيا ونيجيريا منتخب ليبيا منتخب نيجيريا تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مصراوي يكشف سبب غياب سام مرسي عن لقاء برينتفورد

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو