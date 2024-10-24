رسمياً.. الاتحاد السعودي يعلن إقالة روبيرتو مانشيني

كتبت- نهى خورشيد

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الخميس، إقالة الإيطالي روبيرتو مانشيني،في بيان رسمي.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر منصة "إكس":"توصل مجلس إدارة الاتحاد لكرة القدم ومدرب المنتخب، الإيطالي روبرتو مانشيني، اليوم لاتفاق مشترك يتضمن انتهاء العلاقة التعاقدية".

وأضاف البيان:"يتقدم المجلس بالشكر للسيد روبرتو مانشيني متمنين له التوفيق في مسيرته، ويؤكد مجلس الإدارة أن اسم المدرب القادم للمنتخب السعودي سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد بصفة نهائية ورسمية".

ويأتي قرار الاتحاد السعودي في ظل تراجع نتائج الصقور، والتي جاءت آخرها السقوط أمام اليابان بثنائية نظيفة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026.