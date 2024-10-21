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شوبير يكشف موقف مدافعي الأهلي من المشاركة في نهائي السوبر المصري

08:52 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

أحمد شوبير

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كتب ـ محمد الميموني:

قال أحمد شوبير، الإعلامي ولاعب الأهلي السابق، عبر برنامجه الإذاعي على "أون إف إم"، إن كولر بعد مباراة سيراميكا كيلوباترا: "أنا مبسوط باللعب على ستاد محمد بن زايد، لإن الأهلي توج بألقاب عديدة من هنا".

وأضاف:" كان في التحمات كثيرة في مباراة سيراميكا، مع لاعبي الأهلي، وقمت بتغيرات بسبب عدم إصابة اللاعبين واستبعاد أشرف داري بسبب تعرضه للإصابة، وفريق سيراميكا كيلوباترا من الفرق الكبيرة ونحن مستمرين في معالجة الأخطاء وتطوير الأداء".

وتابع: "مباراة النهائي سوف تكون قوية وصعبة ولازم نستعد بشكل كويس وعندنا دوافع كبيرة للفوز بلقب السوبر المصري واثق في طموحات وقدرات اللاعبين، لكن أتاثرنا بدرجات الحرارة والرطوبة لكن عندنا فرصه أخرى".

واختتم: "أشرف داري، أصيب إصابة خفيفه لكن لن يلحق المباراة النهائية أمام الزمالك، ويحي عطيه الله، عنده كدمة في ضهره ومافيش غيره باك ليفت وطبيب الفريق قال إنه جاهز للمباراة".

ويلتقي النادي الأهلي نادي الزملك في نهائي السوبر المصري، يوم الخميس المقبل.

أحمد شوبير الأهلي مدافعي الأهلي السوبر المصري
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