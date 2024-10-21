فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة العين ضد الهلال في دوري أبطال آسيا (1-3)
كتب- محمد الميموني:
التقي العين ضد نظيره الهلال اليوم منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال اسيا التي تقيم على استاد "هزاع بن زايد" لموسم 2024/25.
اهداف الهلال كاملة :— םבםב ||🥈هلالي صميم💙🤍 (@ci50000) October 21, 2024
الاول عن طريق رينان لودي
الهدف الثاني عن طريق سافيتش
الهدف الثالث عن طريق سالم الدوسري
الشوط الأول الدقيقة 52
الهلال & العين
1/3
💙🤍💙🤍
💙🤍💙🤍
#الهلال_العين pic.twitter.com/7DEtXTza4W
انتهى الشوط الأول بفوز الهلال بثلاث اهداف مقابل هدف.
🎥 Sergej Milinković-Savić header 🫡 pic.twitter.com/tdC1c3mxBO— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) October 21, 2024
وتقدم الهلال بهدف بقدم رينان لودي في الدقيقه الـ 26 من عمر المباراة، ثم عاد مره أخرى العين بهدف التعادل بقدم سيفيان رحيمي، في الدقيقه ال 39، ثم تقدم بهدفين أخرريين، الأول بقدم سيرجي ميليتكوفيتش في الثانية من الوقت البدل الضائع، والثاني بقدم سالم الدسري في الدقيقة الخمسه من الوقت البدل الضائع.
🎥 Our first goal by Renan Lodi 🤩 pic.twitter.com/xIsy8IdwDb— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) October 21, 2024
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