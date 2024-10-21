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فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة العين ضد الهلال في دوري أبطال آسيا (1-3)

08:17 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

العين ضد الهلال

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كتب- محمد الميموني:

التقي العين ضد نظيره الهلال اليوم منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال اسيا التي تقيم على استاد "هزاع بن زايد" لموسم 2024/25.

انتهى الشوط الأول بفوز الهلال بثلاث اهداف مقابل هدف.

وتقدم الهلال بهدف بقدم رينان لودي في الدقيقه الـ 26 من عمر المباراة، ثم عاد مره أخرى العين بهدف التعادل بقدم سيفيان رحيمي، في الدقيقه ال 39، ثم تقدم بهدفين أخرريين، الأول بقدم سيرجي ميليتكوفيتش في الثانية من الوقت البدل الضائع، والثاني بقدم سالم الدسري في الدقيقة الخمسه من الوقت البدل الضائع.

العين ضد الهلال نتيجة العين والهلال أبطال آسيا الهلال السعودي
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