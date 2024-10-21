كتب- محمد الميموني:

التقي العين ضد نظيره الهلال اليوم منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال اسيا التي تقيم على استاد "هزاع بن زايد" لموسم 2024/25.

اهداف الهلال كاملة :



الاول عن طريق رينان لودي

الهدف الثاني عن طريق سافيتش

الهدف الثالث عن طريق سالم الدوسري

الشوط الأول الدقيقة 52



الهلال & العين



1/3



💙🤍💙🤍

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#الهلال_العين pic.twitter.com/7DEtXTza4W — םבםב ||🥈هلالي صميم💙🤍 (@ci50000) October 21, 2024

انتهى الشوط الأول بفوز الهلال بثلاث اهداف مقابل هدف.

🎥 Sergej Milinković-Savić header 🫡 pic.twitter.com/tdC1c3mxBO — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) October 21, 2024

وتقدم الهلال بهدف بقدم رينان لودي في الدقيقه الـ 26 من عمر المباراة، ثم عاد مره أخرى العين بهدف التعادل بقدم سيفيان رحيمي، في الدقيقه ال 39، ثم تقدم بهدفين أخرريين، الأول بقدم سيرجي ميليتكوفيتش في الثانية من الوقت البدل الضائع، والثاني بقدم سالم الدسري في الدقيقة الخمسه من الوقت البدل الضائع.