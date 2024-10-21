أول تعليق من مارسيل كولر على مباراة نهائي كأس السوبر المصري

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كتب - يوسف محمد:

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول، لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مواجهة فريقه المرتقبة أمام الزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري.

وقال كولر في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نهائي السوبر ستكون مواجهة قوية وصعبة، وسوف نستعد لها بشكل جيد".

وأضاف: "لدي ثقة كبيرة في قدرات ولاعبي الفريق، على حصد لقب كأس السوبر، خاصة وأننا لدينا الدوافع القوية، لتحقيق اللقب".

وتابع: "تأثرنا بدرجة الحرارة والرطوبة، خلال مباراة سيراميكا".

واختتم كولر تصريحاته: "لدينا الفرصة لتأهيل اللاعبين، حتى نصل إلى أفضل صورة مستوى خلال الفترة المقبلة".

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، على ستاد "محمد بن زايد"، بالإمارات.

ويلاقي النادي الأهلي، نظيره نادي الزمالك يوم الخميس المقبل، الموافق 24 أكتوبر الجاري، في إطار نهائي كأس السوبر المصري.

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