صور مذهلة لهياكل حلقية في جبل أركانو بصحراء ليبيا

في شمال شرق أفريقيا، ضمن الجزء الأكثر جفافًا من الصحراء الكبرى، تبرز نتوءات صخرية داكنة فوق رمال صحراوية باهتة وتتميز العديد من هذه التكوينات، بما فيها جبل أركانو، بهياكل حلقية مذهلة.

ويقع جبل أركانو، المعروف أيضا باسم أركينو، في جنوب شرق ليبيا بالقرب من الحدود المصرية، وتتجمع العديد من الكتل الصخرية الأخرى بالقرب منه بما في ذلك جبل العنينات أو العوينات على بعد حوالي 20 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي.

وعلى بعد حوالي 90 كيلومترًا إلى الغرب تقع هياكل أركينو التي تحمل الاسم نفسه، وكان يعتقد سابقا أن هذه التضاريس الدائرية تشكلت نتيجة اصطدامات نيزكية لكن الدراسات الميدانية لاحقا أكدت أنها نتجت عن عمليات جيولوجية أرضية.

وترجع أصول هياكل أركانو الحلقية إلى ارتفاع الصهارة نحو السطح وتسللها إلى الصخور المحيطة، وقد أدت عمليات التسلل المتكررة إلى ظهور سلسلة من الحلقات المتداخلة تتجه مراكزها تقريبًا نحو الجنوب الغربي ويحد مجمع الحلقات الناتج، المكون من البازلت الناري والجرانيت، من الشمال تكوين على شكل قبعة مصنوع من طبقات من الحجر الرملي والحجر الجيري والكوارتز.

تظهر صورة التقطها رائد فضاء على متن محطة الفضاء الدولية في سبتمبر 2025 الكتلة الجبلية وهي تلقي بظلالها الطويلة على الصحراء، وترتفع التلال حوالي 1400 متر فوق مستوى سطح البحر، أي نحو 800 متر فوق السهول الرملية المحيطة بها، مع عدة مراوح جرف من الصخور والحصى والرمال تمتد من قاعدة الجبل نحو الكثبان الرملية الطولية المجاورة.

ويخترق هذا الهيكل واديان أو مجاري أنهار جافة، إلا أن المنطقة تعاني ندرة المياه، وأظهرت أبحاث باستخدام بيانات من بعثة قياس هطول الأمطار الاستوائية TRMM التابعة لناسا وجاكسا أن جنوب شرق ليبيا، إلى جانب المناطق المجاورة في مصر وشمال السودان، تتلقى سنويا ما بين 1 و5 ملليمترات فقط من الأمطار، مع تراكم كميات أعلى قليلا تتراوح بين 5 و10 ملليمترات قرب جبل أركانو والكتل الصخرية المجاورة، مما يشير إلى تأثير جبلي طفيف.