أعلنت شركة كليڤر Klivvr، التطبيق الرقمي المتخصص في تقديم حلول مالية ذكية للمستخدمين، إطلاق أول مساعد مالي تفاعلي مدعوم بالذكاء الاصطناعي داخل تطبيقات التكنولوجيا المالية في مصر تحت اسم K.ai، في خطوة تستهدف إعادة تشكيل تجربة إدارة الأموال الشخصية بالسوق المصري.

وتواصل الشركة، التي أسسها كل من: رجل الأعمال أنسي ساويرس، ونيلز بختلر، وعمر شريف، وباسم يوسف، ترسيخ رؤيتها الهادفة إلى إعادة تعريف تجربة إدارة الأموال الشخصية وتطوير الخدمات المالية الرقمية داخل السوق المصري.

مساعد مالي ذكي يعتمد على المحادثة داخل التطبيق

يأتي إطلاق K.ai بهدف تعزيز كفاءة تطبيق كليڤر عبر تقديم مساعد مالي مخصص وتفاعلي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسمح للمستخدمين بالحصول على تجربة أكثر سهولة ووضوحًا في متابعة بياناتهم المالية من خلال أسلوب المحادثة المباشرة داخل التطبيق، بدلًا من الاكتفاء بعرض الأرقام والإحصائيات التقليدية.

ويوفر K.ai تجربة تفاعلية متطورة تساعد المستخدمين على فهم أنماط الإنفاق الخاصة بهم، ومتابعة المصروفات والمعاملات الأخيرة بطريقة أكثر بساطة وسلاسة، إلى جانب إمكانية البحث عن أفضل العروض المتاحة على المنتجات المختلفة، فضلًا عن حساب قيمة الأقساط المتوقعة بشكل فوري وذكي.

استثمارات تتجاوز 10 ملايين دولار لتطوير التكنولوجيا

أكدت الشركة أنها استثمرت أكثر من 10 ملايين دولار منذ انطلاقها لتطوير بنيتها التكنولوجية، في إطار خطتها لبناء تجربة مالية رقمية أكثر ذكاءً وسهولة للمستخدمين.

وأوضحت كليڤر أن إطلاق K.ai يمثل نقلة نوعية في السوق المصري، باعتباره أول تجربة ذكاء اصطناعي تفاعلية مدمجة داخل تطبيق تجاري للخدمات المالية في مصر، بما يسهم في إعادة صياغة العلاقة بين المستخدم وإدارة شؤونه المالية اليومية.

أنسي ساويرس: نفتح فصلًا جديدًا في التكنولوجيا المالية

قال أنسي ساويرس، الشريك المؤسس لشركة كليڤر: "اليوم نفتح فصلًا جديدًا في تاريخ التكنولوجيا المالية في مصر. مع K.ai، نضع بين يدي المستخدم، ولأول مرة داخل تطبيق مالي تجاري في السوق المصري، مساعدًا ماليًا ذكيًا يتحدث لغته، ويفهم حياته اليومية، ويحوّل تجربته مع المال إلى محادثة بسيطة".

وأضاف "ساويرس" : "منذ اليوم الأول، آمنّا بأن المستخدم المصري يستحق تجربة مالية لا تقل تطورًا عن أي تجربة عالمية، واليوم نُثبت ذلك. K.ai ليس مجرد ميزة جديدة، بل بداية مرحلة جديدة في علاقة المصريين بأموالهم".

الرئيس التنفيذي: نطور خدمات تندمج في الحياة اليومية

من جانبه قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كليڤر، نيلز بختلر، إن الابتكار الحقيقي في قطاع التكنولوجيا المالية لا يرتبط فقط بإطلاق مزايا جديدة، بل ببناء منتجات تندمج بشكل طبيعي في حياة المستخدمين اليومية.

وأوضح نيلز بختلر، أن K.ai يستهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات المالية واتخاذ القرارات المتعلقة بالإنفاق والشراء بشكل أسرع وأكثر مرونة، بما يتوافق مع أسلوب حياة الجيل الرقمي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توجه الشركة نحو بناء خدمات مالية أكثر قربًا من المستخدم وأكثر قدرة على التكيف مع احتياجاته المتغيرة.

عمر شريف: الذكاء الاصطناعي يعزز فهم المستخدم لأمواله

أكد عمر شريف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بشركة كليڤر، بدوره، أن الشركة تأسست منذ البداية على نموذج يعتمد على البيانات، انطلاقًا من الإيمان بالدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه الذكاء الاصطناعي في تحسين طريقة إدارة الأفراد لأموالهم.

وأشار "شريف" إلى أن K.ai يتيح للعملاء طرح الأسئلة المتعلقة بحساباتهم، وفهم أوضاعهم المالية بشكل أكثر وضوحًا، والحصول على رؤية فورية لكل ما يرتبط بمعاملاتهم داخل التطبيق في أي وقت، مؤكدًا أن الهدف هو تقديم تجربة مصرفية أكثر شخصية وشفافية وفائدة في الحياة اليومية.

وأضاف أنه يشعر بالفخر تجاه فريق العمل الذي نجح في تطوير تجربة تجسد رؤية الشركة نحو مستقبل أكثر تطورًا للخدمات المالية الرقمية.

كليڤر تواصل التوسع في الخدمات المالية الرقمية

تأسست شركة Klivvr عام 2021 على يد مجموعة من خبراء التكنولوجيا ورواد الأعمال، بهدف تقديم حلول مالية مبتكرة تتماشى مع متطلبات العصر الرقمي، وتسهم في دعم الشمول المالي داخل السوق المصري.

وتعمل الشركة بشكل مستمر على تطوير منظومتها التقنية من خلال توفير أدوات ذكية تمنح المستخدمين قدرة أكبر على التحكم في شؤونهم المالية اليومية بسهولة وأمان، بما يعزز مكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في مستقبل الخدمات المالية الرقمية.

موافقة البنك المركزي ومنتجات جديدة للتوسع

حصلت كليڤر في عام 2023، على موافقة البنك المركزي المصري، في خطوة اعتُبرت محطة محورية في مسيرة نمو الشركة وتوسعها بالسوق المحلي.

وأطلقت الشركة خلال عام 2024 خدمة Klivvr Family، كأول منتج للخدمات المصرفية العائلية في مصر، والتي تتيح إدارة المصروفات العائلية من خلال حساب واحد مع إمكانية إصدار حتى 5 بطاقات فردية لأفراد الأسرة، إلى جانب متابعة الإنفاق بشكل لحظي وتحديد حدود استخدام لكل بطاقة، فضلًا عن الاستفادة من مضاعفة نقاط المكافآت على المعاملات.

تمويلات استهلاكية وتوسع رقمي حتى 2026

أطلقت كليڤر خلال عام 2025، منتج التمويل الاستهلاكي BNPL، بإتاحة تمويلات تصل إلى 500 ألف جنيه وفترات سداد تصل إلى 60 شهرًا، بالتعاون مع أكثر من 300 تاجر وشريك داخل السوق المصري.

وواصلت الشركة خلال عام 2026 توسيع منظومتها الرقمية عبر إطلاق برنامج ولاء متكامل ومنصة التسويق K.Shop داخل التطبيق، بهدف توفير تجربة مالية أكثر تكاملًا ومرونة للمستخدمين، وهو ما ساهم في تجاوز عدد مستخدمي كليڤر حاجز 700 ألف مستخدم.

اقرأ أيضًا:

إيطاليا تمنح نجيب ساويرس وسام "نجمة إيطاليا" برتبة الضابط الأكبر

نجيب ساويرس: اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا "غامض"

ساويرس يقترح حلًا لأزمة الطاقة في مصر