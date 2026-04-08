جوجل تستعد لإطلاق ميزة جديدة لعشاق الألعاب في تحديث أندرويد 17

كتب : محمود عبدالرحمن

07:54 م 08/04/2026

شركة جوجل

تستعد شركة جوجل لإطلاق ميزة طال انتظارها لعشاق الألعاب مع تحديث أندرويد 17، والتي تمنح المستخدمين قدرة غير مسبوقة على تخصيص أزرار وحدات التحكم على مستوى النظام.

وتتيح الميزة الجديدة، المتاحة حاليا ضمن النسخة التجريبية، إعادة تعيين أزرار وحدات التحكم (Game Controllers) بشكل ثابت حتى عند الانتقال بين الألعاب المختلفة، دون الحاجة لإعادة ضبطها في كل مرة.

دعم واسع لوحدات التحكم

وتدعم الخاصية مجموعة كبيرة من وحدات التحكم، سواء السلكية أو عبر البلوتوث، لتعزيز تجربة الألعاب على الهواتف الذكية، خاصة مع تزايد الألعاب التي تدعم وحدات التحكم على متجر غوغل بلاي.

تخصيص كامل وفق أسلوب اللعب

وتمكن الميزة المستخدمين من تعديل وظائف الأزرار، مثل تغيير استجابة الأزرار الأمامية أو أزرار التحكم الاتجاهية (D-pad) والعصي التناظرية، بما يتناسب مع أسلوب اللعب أو الاحتياجات الجسدية، مثل استبدال زر يصعب الوصول إليه بآخر أسهل استخداما.

حل مشكلة "ذاكرة العضلات"

وتساهم هذه الخطوة في حل مشكلة "ذاكرة العضلات" التي تواجه اللاعبين عند التنقل بين منصات مختلفة، حيث يمكنهم توحيد طريقة التحكم بما يتناسب مع تفضيلاتهم الشخصية.

سهولة الوصول إلى الإعدادات

يمكن الوصول إلى إعدادات تخصيص وحدات التحكم عبر قائمة "الإعدادات"، سواء من خلال قسم "النظام" لوحدات التحكم السلكية، أو "الأجهزة المتصلة" لوحدات البلوتوث.

الإطلاق التجريبي

الميزة متاحة حاليا للمستخدمين المنضمين إلى برنامج أندرويد 17 التجريبي، على أجهزة مثل هواتف بيكسل 6 وما بعدها، ما يتيح تجربة مبكرة لهذه الإضافة التي لاقت ترحيبًا واسعًا بين مجتمع اللاعبين.

