تحذيرات من "FBI" لمستخدمي هواتف أندرويد وiOS بشأن بعض التطبيقات

كتب : محمود عبدالرحمن

05:15 م 06/04/2026

مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI

أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI تحذيرا لمستخدمي الهواتف الذكية على نظام أندرويد وiOS بشأن مخاطر محتملة مرتبطة ببعض التطبيقات المطورة خارج الولايات المتحدة.

وقال "FBI" إن التطبيقات الأجنبية الأكثر تحميلا وإيرادات في عام 2026 وخصوصا تلك المطورة في الصين قد تكون ملزمة قانونيا بالامتثال لقوانين الأمن القومي، ما قد يسمح للجهات الحكومية بالوصول إلى بيانات المستخدمين دون علمهم.

وبحسب مكتب التحقيقات، تكمن الخطورة في نوعية الأذونات التي يمنحها المستخدم للتطبيقات عند التثبيت والتي تشمل الوصول المستمر إلى البيانات الشخصية مثل الأسماء وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني، وتخزين معلومات جهات الاتصال والموقع الجغرافي ونقل البيانات إلى خوادم خارجية دون إذن المستخدم.

وأضاف أنه يمكن لبعض التطبيقات أن تستمر في جمع البيانات حتى عند عدم استخدامها، وقد تحتوي بعض التطبيقات على برمجيات خبيثة تسمح للقراصنة بالوصول إلى معلومات حساسة مثل بيانات تسجيل الدخول للتطبيقات المالية.

وشدد FBI على أهمية اتباع ممارسات النظافة السيبرانية لحماية البيانات الشخصية من خلال تعطيل مشاركة البيانات غير الضرورية وتحميل التطبيقات من المتاجر الرسمية فقط وتحديث كلمات المرور بشكل دوري وتثبيت تحديثات النظام فور صدورها وقراءة شروط الاستخدام بعناية قبل تثبيت أي تطبيق.

ونصح المكتب عند الاشتباه بنشاط مريب مرتبط بأحد التطبيقات بتقديم بلاغ عبر مركز شكاوى جرائم الإنترنت IC3 موضحًا نوع الجهاز ونظام التشغيل واسم التطبيق والأذونات الممنوحة ونوع البيانات المشتبه بتسريبها وأي خسائر مالية أو سرقة هوية.

