إعلان

زيادة جديدة في أسعار "يوتيوب".. كيف سيتأثر المستخدمون؟

كتب : محمود عبدالرحمن

01:06 م 11/04/2026

يوتيوب بريميوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بدأ عدد من مشتركي "يوتيوب بريميوم" في تلقي رسائل عبر البريد الإلكتروني تخطرهم بزيادة مرتقبة في أسعار الاشتراك، رغم عدم صدور إعلان رسمي حتى الآن من الشركة.

وبحسب تقارير تقنية، فإن الزيادة ستدخل حيز التنفيذ تدريجيا خلال دورة الفوترة في يونيو 2026.

الأسعار اشتراكات يوتيوب

تشير التحديثات إلى رفع أسعار الخطط المختلفة داخل الولايات المتحدة على النحو التالي:

الاشتراك الفردي: 15.99 دولارا شهريا بدلا من 13.99 دولارا

الاشتراك العائلي: 26.99 دولارا بدلا من 22.99 دولارا

اشتراك "لايت": 8.99 دولارا بدلا من 7.99 دولارا

"يوتيوب ميوزيك بريميوم": 11.99 دولارا بدلا من 10.99 دولارا

زيادات متتالية خلال السنوات الأخيرة

لم تكن هذه الزيادة الأولى، إذ رفعت "يوتيوب" أسعار الاشتراك العائلي في عام 2022، ثم تبعتها زيادة في الاشتراكات الفردية خلال 2023، بعد سنوات من الاستقرار النسبي.

وأطلقت الشركة مؤخرا خدمة "يوتيوب بريميوم لايت"، مع إضافة مزايا مثل التشغيل في الخلفية والتنزيل دون اتصال بالإنترنت.

تبريرات الشركة

أوضحت الشركة في رسائلها للمستخدمين أن القرار يأتي في إطار تحسين جودة الخدمة وتطوير الميزات، إلى جانب دعم المبدعين والفنانين على المنصة.

وأكدت أن التحديث الجديد سيمكنها من الاستمرار في تقديم تجربة أفضل للمستخدمين.

هل يتقبل المستخدمون الزيادة؟

ورغم أن قيمة الزيادة ليست كبيرة مقارنة بخدمات أخرى مثل Netflix، التي رفعت أسعارها مؤخرا، فإن تكرار الزيادات قد يثير حالة من الاستياء بين المشتركين، خاصة مع تزايد المنافسة في سوق خدمات البث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

يوتيوب بريميوم جوجل خدمات البث زيادة أسعار اشتراكات يوتيوب اشتراكات يوتيوب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان