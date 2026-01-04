إعلان

بعد اعتقال مادورو.. ستارلينك توفر الإنترنت مجانا لـ فنزويلا حتى 3 فبراير 2026

كتب : مصراوي

08:33 ص 04/01/2026

ستارلينك توفر الإنترنت

وكالات

أعلنت شركة "سبيس إكس" للإنترنت عبر الأقمار الصناعية، أن نظام "ستارلينك" التابع لها سيوفر الإنترنيت للفنزويليين مجانا حتى 3 فبراير، على خلفية العدوان الأمريكي على كاراكاس.

ونشرت شركة سبيس إكس على مواقع التواصل الاجتماعي: "تُوفر ستارلينك خدمة إنترنت عريضة النطاق مجانية لسكان فنزويلا حتى 3 فبراير، لضمان اتصال متواصل".

كان ترامب قد أعلن يوم السبت، أن الولايات المتحدة شنت ضربة واسعة النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس تم اعتقالهما وإخراجهما من البلاد، وفقا لروسيا اليوم.

