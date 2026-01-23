إعلان

"أوبن إيه آي" تكشف موعد طرح أول جهاز ذكاء اصطناعي في تاريخها

كتب : محمود الهواري

11:09 ص 23/01/2026 تعديل في 11:13 ص

شركة ''أوبن إيه آي'' الأمريكية

كشف كريس ليهان، رئيس قسم السياسات في شركة الذكاء الاصطناعي "أوبن إيه آي"، على هامش منتدى دافوس، أن الشركة تسير "على المسار الصحيح" للكشف عن أول جهاز خاص بها خلال النصف الثاني من عام 2026.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان، قد لمح في وقت سابق إلى جهاز ذكاء اصطناعي مستقبلي، وذلك عقب استحواذ "أوبن إيه آي" على شركة المصمم السابق في أبل جوني إيف في مايو الماضي، دون أن يقدم حينها جدولا زمنيا واضحا أو تفاصيل حول شكل الجهاز أو طبيعته.

وبحسب تقارير متداولة، تعمل "أوبن إيه آي" على تطوير نماذج أولية لأجهزة صغيرة لا تحتوي على شاشات، وربما تكون قابلة للارتداء، وتركز على التفاعل المباشر مع المستخدمين.

وكان ألتمان قد وصف الجهاز المرتقب سابقًا بأنه سيكون "أكثر هدوءا" من الهاتف الذكي، مشيرا إلى أن المستخدمين قد يفاجأون ببساطته.

وفي تصريحات لموقع "أكسيوس"، امتنع ليهان عن الخوض في أي تفاصيل إضافية، بما في ذلك ما إذا كان الجهاز سيأخذ شكل دبوس أو سماعة أذن أو تصميم مختلف كليًا.

ومع ذلك، أدرج ليهان "الأجهزة" ضمن أبرز عناصر الجذب المنتظرة لدى "أوبن إيه آي" في عام 2026، مؤكدًا أن الشركة سيكون لديها مستجدات للإعلان عنها "في وقت لاحق من العام".

ولم يؤكد ليهان ما إذا كان الجهاز سيطرح للبيع خلال عام 2026، لكنه أوضح أن الشركة "تدرس خيارا ما في الجزء الأخير من العام"، مضيفا أن هذا الإطار الزمني يظل الأرجح في الوقت الحالي، مع ترقب تطورات العمل خلال الفترة المقبلة.

كريس ليهان الذكاء الاصطناعي أوبن إيه آي منتدى دافوس

