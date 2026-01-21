تعرف على ألوان هاتف Galaxy S26 Ultra قبل الإطلاق الرسمي

كشف تسريبات حديثة عن خيارات الألوان لهاتف Galaxy S26 Ultra، المقرر إطلاقه في 25 فبراير 2026، إذ سيتوفر بستة ألوان، معظمها مألوف، مع إضافة لونين جديدين فقط هما البنفسجي الكوبالتي والذهبي الوردي.

ويأتي ذلك في ظل نهج سامسونج المحافظ الذي يركز على الألوان الهادئة في هواتفها الرائدة، متجنبة الخيارات الجريئة مثل اللون البرتقالي في هاتف iPhone 17 Pro.

ووفقا للمسرب الموثوق إيفان بلاس على موقع X، تشمل الألوان المتاحة للهاتف: الأسود، الأبيض، الفضي الظلي، الأزرق السماوي، البنفسجي الكوبالتي، والذهبي الوردي، إذ قد تكون الإضافتان الجديدتان حصريتين للمتجر الإلكتروني لشركة سامسونج.

وشارك مسرب آخر، صورا لأدراج شرائح SIM بالألوان نفسها، مما أتاح لمحة مبكرة عن الشكل النهائي المحتمل للهاتف، إذ تبدو خيارات الأسود والأزرق والفضي هادئة نسبيا بينما يبرز اللون البنفسجي كأكثرها جاذبية.

ويشير وجود درج شريحة SIM إلى أن الهاتف سيأتي بشريحة فعلية، على عكس بعض هواتف Pixel 10 وiPhone 17، مع احتمال تقديم طرازات تدعم eSIM فقط في بعض المناطق مثل الولايات المتحدة، رغم غياب الشائعات المؤكدة.

ومن المتوقع أن يأتي Galaxy S26 Ultra ببطارية أكبر، وشحن سلكي أسرع بقوة 60 وات، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5، ما يعزز مكانته ضمن هواتف سامسونج الرائدة.