إعلان

أبل تكشف رسميا عن مواصفات وأسعار سماعات AirPods Pro 3

08:38 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

AirPods Pro 3

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمود الهواري:

أعلنت شركة آبل عن الجيل الجديد من سماعاتها اللاسلكية AirPods Pro 3 خلال مؤتمرها السنوي للكشف عن منتجاتها الجديدة، في أول ترقية للسماعات منذ ثلاث سنوات.

وأكد تيم كوك، الرئيس التنفيذي للشركة، على أهمية التصميم والتفاصيل الدقيقة في جميع منتجات آبل، مشيرا إلى أن اليوم يشهد مجموعة من الإعلانات عن هواتف آيفون، وساعات أبل، وسماعات AirPods.

سماعة آيفون AirPods Pro 3

وتتميز سماعات AirPods Pro 3 بتصميم أصغر وأكثر راحة، تم تطويره بعد إجراء أكثر من 10 آلاف مسح ثلاثي الأبعاد لقنوات الأذن، مع توفير خمسة أحجام مختلفة من سدادات الأذن لتناسب كافة المستخدمين.

وتأتي السماعات بمقاومة محسنة للعرق والماء بمعيار IP57، ما يجعلها الأولى من نوعها في سلسلة AirPods بهذا المستوى من الحماية.

تقنيات جديدة للصوت والصحة

تتضمن السماعات مستشعرا مدمجا لمعدل ضربات القلب، وتقنية إلغاء الضوضاء النشط ANC محسنة لتوفير أفضل تجربة عزل صوتي مقارنة بالجيل السابق، مع تحسين جودة الصوت لتقديم نطاق صوتي أوسع وتجربة استماع مكانية محسنة. كما تم تعزيز جودة المكالمات واستقرار الاتصال.

ميزات ذكية مدمجة

توفر AirPods Pro 3 ميزة الترجمة الفورية باستخدام قدرات “Apple Intelligence”، حيث يتم خفض مستوى الصوت وتشغيل الترجمة مباشرة في أذن المستخدم، ما يجعلها أداة فعّالة للتواصل أثناء السفر أو الاجتماعات الدولية.

عمر بطارية أطول

تتيح السماعات الجديدة عمر بطارية يصل إلى 8 ساعات من الاستماع المستمر بشحنة واحدة، مع تحسين تجربة المستخدم في التنقل والتحكم بالصوت.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

AirPods Pro 3 سعر سماعة AirPods Pro 3 سماعة آيفون الجديدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* قطر تكذّب البيت الأبيض
السيسي: دعم مصر الكامل لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية أمنها
ترامب لأمير قطر بعد الهجوم الإسرائيلي: هذا الأمر لن يتكرر على أراضيكم
عاجل - حماس تؤكد فشل اغتيال قادتها في الدوحة