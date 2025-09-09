أبل تكشف رسميا عن مواصفات وأسعار سماعات AirPods Pro 3

كتب- محمود الهواري:

أعلنت شركة آبل عن الجيل الجديد من سماعاتها اللاسلكية AirPods Pro 3 خلال مؤتمرها السنوي للكشف عن منتجاتها الجديدة، في أول ترقية للسماعات منذ ثلاث سنوات.

وأكد تيم كوك، الرئيس التنفيذي للشركة، على أهمية التصميم والتفاصيل الدقيقة في جميع منتجات آبل، مشيرا إلى أن اليوم يشهد مجموعة من الإعلانات عن هواتف آيفون، وساعات أبل، وسماعات AirPods.

سماعة آيفون AirPods Pro 3

وتتميز سماعات AirPods Pro 3 بتصميم أصغر وأكثر راحة، تم تطويره بعد إجراء أكثر من 10 آلاف مسح ثلاثي الأبعاد لقنوات الأذن، مع توفير خمسة أحجام مختلفة من سدادات الأذن لتناسب كافة المستخدمين.

وتأتي السماعات بمقاومة محسنة للعرق والماء بمعيار IP57، ما يجعلها الأولى من نوعها في سلسلة AirPods بهذا المستوى من الحماية.

تقنيات جديدة للصوت والصحة

تتضمن السماعات مستشعرا مدمجا لمعدل ضربات القلب، وتقنية إلغاء الضوضاء النشط ANC محسنة لتوفير أفضل تجربة عزل صوتي مقارنة بالجيل السابق، مع تحسين جودة الصوت لتقديم نطاق صوتي أوسع وتجربة استماع مكانية محسنة. كما تم تعزيز جودة المكالمات واستقرار الاتصال.

ميزات ذكية مدمجة

توفر AirPods Pro 3 ميزة الترجمة الفورية باستخدام قدرات “Apple Intelligence”، حيث يتم خفض مستوى الصوت وتشغيل الترجمة مباشرة في أذن المستخدم، ما يجعلها أداة فعّالة للتواصل أثناء السفر أو الاجتماعات الدولية.

عمر بطارية أطول

تتيح السماعات الجديدة عمر بطارية يصل إلى 8 ساعات من الاستماع المستمر بشحنة واحدة، مع تحسين تجربة المستخدم في التنقل والتحكم بالصوت.