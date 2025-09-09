انطلاق مؤتمر أبل للكشف عن تشكيلة هواتف آيفون 17 الجديدة

كتب- محمود الهواري:

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء فعاليات حدث شركة آبل السنوي الذي يحمل اسم Awe Dropping حيث من المقرر أن تكشف الشركة عن سلسلة هواتفها الجديدة آيفون 17 إلى جانب ساعات ذكية وجيل جديد من سماعات إيربودز برو.

مؤتمر أبل

ويُعقد الحدث في مقر الشركة الرئيسي بكوبرتينو بولاية كاليفورنيا ويُبث مباشرة عبر الموقع الرسمي لشركة آبل وقناة أبل على يوتيوب وكذلك عبر تطبيق Apple TV ما يتيح لعشاق التكنولوجيا حول العالم متابعة أحدث إصدارات الشركة لحظة بلحظة.

أبرز المنتجات المنتظرة

من المتوقع أن تضم سلسلة آيفون 17 أربعة طرازات هي آيفون 17 الأساسي آيفون 17 إير iPhone 17 Air فائق النحافة والجديد كليًا آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس.

إضافة إلى الهواتف من المتوقع أن تكشف آبل عن ساعات Apple Watch Series 11 وUltra 3 وجيل جديد من ساعات SE الاقتصادية إلى جانب الإصدار الجديد من سماعات إيربودز برو.

مواعيد الطلب والشحن

ويتوقع أن تكون هواتف آيفون 17 متاحة للطلب المسبق بدءا من يوم الجمعة على أن يبدأ الشحن لاحقا خلال شهر سبتمبر.

أما توافر ساعات آبل ووتش الجديدة وسماعات إيربودز برو 3 فلا يزال أقل وضوحًا مع توقع أن تُنسق الشركة مواعيد إطلاقها مع جدول طرح هواتف آيفون لتسهيل وصول المنتجات للمستخدمين بشكل متزامن.