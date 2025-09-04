الحيتان القاتلة الأيبيرية تهاجم القوارب قبالة سواحل إسبانيا (فيديو)

وكالات

تصاعدت المخاوف مجددا قبالة السواحل الإسبانية بعد سلسلة جديدة من الهجمات التي نفذتها الحيتان القاتلة الأيبيرية على القوارب الشراعية خلال الأسابيع الأخيرة، مما تسبب في أضرار جسيمة وترك بعض الأطقم عالقة في البحر قبل أن تتدخل السلطات لإنقاذهم.

وفي 21 أغسطس الماضي، مزقت مجموعة من الحيتان دفة قارب شراعي ألماني في مصب نهر فيغو بإقليم غاليسيا، قبل أن تواصل اللعب به بينما كان يُسحب إلى بر الأمان، بحسب ما أوردته صحيفة فارو دي فيغو الإسبانية.

وبعد أيام، تعرضت سفينة شراعية خشبية تقليدية لأضرار مماثلة قبالة أو غروف، فيما تضرر قارب آخر قبالة أونس داخل مصب نهر بونتيفيدرا.

مالك أحد القوارب المتضررة، فالنتين أوتيرو، قال للصحيفة إنه شعر بالذعر بعدما سمع ضربات قوية على سفينته ليتضح أن حوت أوركا ضخم يرافقه آخر أصغر كانا يهاجمان الدفة.

ورغم القلق الذي تثيره هذه الهجمات، يؤكد الخبراء أن الحيتان القاتلة لا تستهدف البشر، وإنما تتعامل مع القوارب بشكل أقرب إلى اللعب أو الفضول.

ويشير الباحثون إلى أن هذه السلوكيات ظهرت بشكل متكرر منذ عام 2020 بين مجموعة صغيرة من الحيتان الأيبيرية المهددة بالانقراض، والتي يُعتقد أن عددها لا يتجاوز 40 فردا.

ويرجح العلماء أن الأمر يتعلق بممارسات "اجتماعية" بين صغار الحيتان، خاصة بعد تحسن وفرة فرائسها المفضلة من التونة الأطلسية، وهو ما أتاح لها وقتا أكبر لممارسة أنشطة أخرى.

وتعرف الحيتان القاتلة بسلوكها الاجتماعي المعقد، حيث تمتلك كل مجموعة "لهجتها" الخاصة، وتطور أنماطا سلوكية فريدة، لكن لم تسجل أي حوادث تؤكد استهدافها للبشر بشكل مباشر.