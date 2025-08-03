قبل أن تستخدم ChatGPT... انتبه لهذه المخاطر

كتب- أحمد والي:

حذر محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا المعلومات، من مخاطر الاستخدام غير الآمن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT، مؤكدًا ضرورة توخي الحذر عند إدخال أي بيانات شخصية أو حساسة على هذه المنصات.

كانت شركة OpenAI المطورة لتطبيق ChatGPT تراجعت عن تفعيل ميزة جديدة كانت تتيح للمستخدمين جعل محادثاتهم "قابلة للاكتشاف" عبر الإنترنت، بعد موجة انتقادات ومخاوف متزايدة بشأن الخصوصية حيث بعض المستخدمين شاركوا محادثات تتضمن معلومات شخصية أو حساسة دون قصد، الأمر الذي أثار قلقًا واسعًا حول احتمالية تسريب هذه البيانات.

وقال الحارثي خلال حديثه مع "مصراوي" إن الثقة بين المستخدم وأي تطبيق ذكي يجب أن تكون محل نظر دائم، خاصة في ظل وجود تبادل للبيانات، مضيفًا: "سبق أن ظهرت ثغرات في بعض التطبيقات سمحت للمستخدمين برؤية أسئلة ومعلومات طرحها آخرون، وهو ما يمثل خرقًا واضحًا للخصوصية".

وأشار إلى أن أغلب هذه التطبيقات تعتمد على تخزين البيانات سحابيًا خارج أجهزة المستخدمين، مما يجعلها عرضة للوصول من أطراف أخرى، وقال: "بعض الأشخاص يشاركون صورًا أو تحاليل طبية بغرض الحصول على تشخيص، وهذا أمر بالغ الخطورة".

ونصح الحارثي بالتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي باعتبارها محركات بحث للحصول على معلومات عامة أو استشارات مهنية فقط، دون إدخال أي بيانات شخصية.

كما قدم مجموعة من النصائح الأساسية لضمان الاستخدام الآمن لهذه الأدوات، مشددًا على ضرورة تجنب:

- تحميل أو مشاركة صور شخصية أو عائلية

- إدخال بيانات طبية أو مستندات حساسة

- مشاركة معلومات الحسابات البنكية أو كلمات المرور

- كتابة أي محتوى لا ترغب في ظهوره للعلن

وأكد الحارثي أن الوعي الرقمي والحرص الشخصي هما خط الدفاع الأول لحماية الخصوصية في عصر الذكاء الاصطناعي.