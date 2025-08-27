بعد 3 محاولات فاشلة.. "سبيس إكس" تُطلق مركبة ستارشيب الفضائية



وكالات

أطلقت شركة "سبيس إكس" صاروخا يحمل النموذج التجريبي لمركبة ستارشيب الفضائية في رحلتها التجريبية العاشرة، الثلاثاء.

وتم إطلاق الصاروخ من مطار "ستاربيس" الفضائي في ولاية تكساس الأمريكية عند الساعة 19:30 مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي "الساعة 2:30 فجر الأربعاء بتوقيت موسكو".

وأطلق الصاروخ بنجاح بعد 3 محاولات فاشلة هذا العام، وفقا لروسيا اليوم.

وتخلت سبيس إكس عن الخطة لإعادة المركبة إلى منصة الإطلاق، وبدلا من ذلك من المخطط أن تهبط بعد انتهاء الرحلة على سطح الماء في خليج المكسيك.

وتحمل المركبة 8 أجهزة تحاكي أقمار ستارلينك للاتصال، كما تسعى سبيس إكس لاختبار متانة ستارشيب أثناء عودتها إلى الأرض.

وكان من المقرر إطلاق المركبة يوم 24 أغسطس، ولكن تم تأجيل الإطلاق مرتين بسبب عدم جاهزية البنية التحتية على الأرض والظروف الجوية السيئة.