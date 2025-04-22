سلسلة realme 14 Pro تحصد جائزة التميز لأفضل كاميرا ثلاثية من سوني

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تظل الفئة المتوسطة في سوق الهواتف الذكية، هي الساحة الأبرز للتنافس بين الشركات، كونها تمثل الخيار المثالي للمستخدمين الباحثين من ناحية عن الأداء ومن ناحية أخرى عن السعر. فهذه الفئة تجذب شريحة واسعة من المستخدمين، الذين يريدون هاتفًا يجمع بين القوة والأناقة والتكنولوجيا المتطورة، بسعر مناسب.

ومن هنا تبرز سلسلة realme 14 Pro كواحدة من أقوى المنافسين في هذه الفئة، إذ تُعيد ريلمي من خلال هذه الفئة تعريف ما يمكن أن تقدمه الهواتف المتوسطة، وتتحدى التوقعات بفضل العديد من المزايا المتقدمة فضلًا عن تصميمها العصري. وتعتبر هذه الفئة قفزة ترفع سقف الطموحات، وتمنح المستخدمين تجربة استثنائية لم تكن متاحة في السابق بهذا السعر.

الحديث عن realme 14 Pro لا يمكن أن يبدأ بدون تسليط الضوء على الكاميرا، التي تمثل تحول نوعي مهم في هذه السلسلة. ولأول مرة في العالم، تقدم شركة ريلمى عدسة ثلاثية الأبعاد من سوني في هاتف متوسط السعر، والذي يأتي بنظام تصوير متكامل يتيح للمستخدم إمكانيات مبتكرة، أقرب ما تكون إلى الكاميرات الاحترافية DSLR.

وتتيح العدسة البيريسكوبية Superzoom 120Xالمزودة بمستشعر سونىIMX882 بحجم كبير 1/2 بوصة حيث تتيح هذه السلسلة، صوراً واضحة من مسافات بعيدة، مع تكبير يصل حتى 60x أو 120x بأداء مدهش في الدقة والتفاصيل. أما الكاميرا الرئيسية فتأتي بمستشعر سونى IMX896 بدقة 50 ميجابكسل، وتوفر أداءً فائقاً في التصوير الليلي بفضل التثبيت البصري (OIS)، والقدرة على التقاط صور بألوان زاهية وتفاصيل دقيقة حتى في أصعب ظروف الإضاءة.

ومن خلال ميزة AI Ultra Clarity 2.0، تؤكد ريلمى أنها لا تكتفي بتقديم هاتف قوي فقط، بل تضيف له قوة الذكاء الاصطناعي في معالجة الصور. وتوفر ميزة AI Snap دعماً فائقاً لالتقاط صور سريعة وواضحة، بدون فقدان التفاصيل أو تشويش الحركة.

واستكمالاً لتجربة التصوير، تبتكر ريلمى أول فلاش ثلاثي MagicGlow في العالم والتى تعد ضمن فئة البورتريه الليلي ويعمل الفلاش بذكاء على ضبط الإضاءة ودرجة حرارة اللون لاستعادة ألوان البشرة الطبيعية، ويحول الهاتف إلى أداة تصوير احترافية محمولة، تناسب المؤثرين والمصورين وعشاق السوشيال ميديا.

ولا تقتصر نقاط القوة على الكاميرا فقط، فالسلسلة تقدم أداءً فائقاً مع معالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 5G في +realme 14 Pro، ومعالج MediaTek Dimensity 7300 Energy في realme 14 Pro، مما يوفر تجربة لعب سلسة، وسرعة في فتح التطبيقات، وأداءً مستقراً في المهام المتعددة.

وقد تم دعم كل هذا ببطارية Titan Graphite بسعة 6000 مللي أمبير، وتقنية Flex Pack التي تزيد من كفاءة البطارية بنسبة 15% وتطيل عمرها بنسبة %20، إلى جانب دعم حتى 10 ساعات من الألعاب الثقيلة أو 17 ساعة من مشاهدة الفيديو بشحنة واحدة.

واستمراراً في تقديم كل ما هو غير تقليدي، طرحت ريلمى تصميمات مبتكرة مثل "تصميم اللؤلؤة الفريدة" بالتعاون مع استوديو Nordic Valeur Designers، بالإضافة إلى أول هاتف حساس للبرودة يتغير لونه.

هاتف (12GB + 256GB) realme 14 Pro متوفر بسعر 21,999 جنيه، بينما سعر هاتف realme 14 Pro+ (12GB + 256GB) 26,999 جنيه. كما سيحصل العملاء الذين يشترون أي من الطرازين على هدية مجانية: سماعات realme Buds TT10، بقيمة 1,599 جنيه مصري. كلا الهاتفين متاحان الآن في السوق.

لكل هذه الأسباب وهذه التقنيات الجديدة، يمكن القول إن سلسلة realme 14 Pro ليست مجرد إضافة جديدة إلى سوق الهواتف الذكية، بل هي إعادة تعريف للفئة المتوسطة. وتستحق هذه السلسلة عن جدارة لقب أفضل كاميرا مزودة بعدسة ثلاثية من سوني في فئتها.