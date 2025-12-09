كتب- محمود الهواري:

أطلقت شركة Truecaller ميزة جديدة لحماية العائلة من الاحتيال، في خطوة توسع بها دورها إلى ما هو أبعد من مجرد معرف المتصل، وذلك في ظل تزايد محاولات الاحتيال التي تستهدف أفراد المنزل.

وتتيح ميزة "حماية العائلة" لما يصل إلى خمسة أفراد الانضمام إلى مجموعة عائلية يشرف عليها أحد الأعضاء، الذي يتولى إدارة إعدادات حظر الاحتيال للآخرين وتوجيههم أثناء استخدامهم للتكنولوجيا الرقمية.

وبدأت الشركة طرح الميزة في مرحلة تجريبية لمستخدمي Android وiOS في السويد وتشيلي وماليزيا وكينيا، مع خطط لتوسيعها إلى أسواق رئيسية أخرى، بما فيها الهند، في الربع الأول من عام 2026.

وأوضحت Truecaller أن الميزة تسمح لمسؤول العائلة على نظام أندرويد بتلقي تنبيهات حول مكالمات الاحتيال المشتبه بها وعرض حالة الجهاز الأساسية مثل مستوى البطارية، وحتى إنهاء المكالمات التي تم وضع علامة عليها كاحتيالية عن بعد.

ويأتي ذلك في وقت يشهد نشاط الاحتيال تزايدا عالميا، خصوصا بين مستخدمي الهواتف الذكية للمرة الأولى وكبار السن، حيث تنتشر محاولات انتحال الهوية والمخططات متعددة الخطوات التي تستغل ضعف المعرفة الرقمية.

وصرح الرئيس التنفيذي للشركة ريشيت جونجونوالا لموقع تك كرانش بأن المحتالين تحولوا من استهداف الأفراد إلى استهداف الأسر بالكامل عبر سلسلة من المكالمات والرسائل ورسائل المكالمات الفائتة، ما دفع الشركة إلى إطلاق نظام حماية متعدد المستخدمين.

وتتوفر ميزة "حماية العائلة" مجانا للمستخدمين، فيما يحصل جميع أعضاء العائلة عند ترقية مسؤول العائلة إلى باقة "العائلة المميزة" على تجربة خالية من الإعلانات وحماية أقوى من الرسائل غير المرغوب فيها ورفض تلقائي للمكالمات عالية الخطورة.

ويستند تطبيق Truecaller إلى قاعدة مستخدمين تزيد عن 450 مليون مستخدم حول العالم، ويكتشف حوالي 63 مليون محاولة احتيال يوميا، كما يبلغ المجتمع الخاص به عن نحو 166 مليون مكالمة بريد عشوائي يوميا، ما يجعله من أكبر المصادر العالمية لرصد نشاط الاحتيال عبر الهاتف.

ومع ذلك، يواجه التطبيق منافسة جديدة في الهند، حيث بدأت الحكومة تجارب على نظام عرض اسم المتصل المسجل لدى شركات الاتصالات، الأمر الذي دفع Truecaller لإضافة ميزات متقدمة بما في ذلك حماية العائلة لتلبية المتطلبات التنظيمية وحماية المستخدمين.

وأكد جونجونوالا أن خدمة حماية الأسرة تجعل يقظة شخص واحد تعزز السلامة لما يصل إلى خمسة أفراد من العائلة، بهدف توسيع نطاق الحماية دون جهد إضافي من المستخدمين.