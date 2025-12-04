أدرجت شركة "أبل" هذا الشهر هاتف iPhone SE الجيل الأول ضمن قائمة الأجهزة المنتهية الصلاحية (Obsolete)، وهو الهاتف الذي طرحته عام 2016 كخيار اقتصادي لمنافسة هواتف أندرويد منخفضة السعر.

واعتمد الهاتف تصميم iPhone 5s بشاشة صغيرة قياس 4 بوصات وحواف مسطحة وزر رئيسي مدمج مع الجيل الأول من مستشعر Touch ID، بينما استخدم معالج A9 نفسه الموجود في سلسلة iPhone 6s الرائدة وفقاً لموقع phonearena.

وعند إطلاقه، بدأ سعر الهاتف من 399 دولارا لنسخة 16GB، في حين تجاوزت أسعار iPhone 6s و6s Plus حاجز 649 دولارا، قبل أن تستبدل "أبل" النسخ الأولى بإصدارات بسعات 32GB و128GB.

ويعني إدراج الهاتف في قائمة Obsolete عدم إمكانية إصلاحه داخل أي متجر تابع لأبل أو مركز خدمة معتمد حول العالم، إلى جانب توقف توفير قطع الغيار نهائيا، وعدم تلقي أي تحديثات للنظام أو التصحيحات الأمنية.

وتقوم الشركة بتصنيف أي جهاز على أنه منتهي الصلاحية بعد مرور أكثر من سبع سنوات على آخر يوم بيع رسمي له، بينما تصنف الأجهزة ضمن فئة Vintage إذا مر على توقف بيعها أكثر من خمس سنوات وأقل من سبع سنوات، وهي أجهزة تكون أكثر عرضة للمخاطر الأمنية نتيجة توقف التحديثات.

وخلال العام الجاري، استبدلت "أبل" خط SE بإطلاق هاتف iPhone 16e بسعر يبدأ من 599 دولارا، وهو أول هاتف اقتصادي من الشركة يعتمد تقنيات Face ID وذاكرة 8GB ليتوافق مع منظومة Apple Intelligence. ومن المتوقع أن تواصل الشركة هذا الخط بإصدار iPhone 17e العام المقبل.

وتضم قائمة الأجهزة المصنفة كمنتهية الصلاحية كلاً من الآيفون الأصلي وآيفون 3G وآيفون 3GS وآيفون 4 وآيفون 4S وآيفون 5C وآيفون 5S وآيفون 6 و6 بلس، بالإضافة إلى iPhone 6s (نسخة 32GB) و6s Plus (نسخة 32GB) وiPhone SE الجيل الأول.

أما قائمة أجهزة آيفون المصنفة كـ Vintage فتشمل آيفون 4 بسعة 8GB وآيفون 5 وiPhone 6s و6s Plus وآيفون 7 و7 بلس ونسخ (PRODUCT)RED وآيفون 8 و8 بلس وآيفون X وiPhone XS وXS Max وآيفون 11 برو ماكس.