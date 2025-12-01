لماذا حظر جيش الاحتلال هواتف أندرويد بين الضباط وما علاقة حماس؟

يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي تشديد قواعد استخدام الأجهزة المحمولة لكبار الضباط، ومنع استخدام هواتف أندرويد على الخطوط الرسمية، بهدف الحد من مخاطر الاختراق الإلكتروني، وفق ما أفادت به إذاعة الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء.

وبحسب تقرير صحيفة The Jerusalem Post، سيسمح بموجب الأمر المتوقع للقادة من رتبة مقدم فما فوق باستخدام هواتف آيفون فقط في الاتصالات الرسمية، فيما يخطط جيش الاحتلال لتوحيد أنظمة التشغيل في المستويات العليا لتسهيل الضوابط الأمنية وتحديث الأنظمة، دون الكشف حتى الآن عن جداول زمنية دقيقة أو استثناءات محتملة.

وتأتي هذه الإجراءات على خلفية تحذيرات سابقة لمسؤولي الأمن الإسرائيلي من استهداف جهات معادية لهواتف الجنود عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، بما في ذلك محاولات حماس لاستغلال واتساب لجمع معلومات عن تحركات الجيش بالقرب من غزة، وحملات احتيال انتحل فيها عملاء عبر الإنترنت صفة نساء لإقناع الجنود بتثبيت برامج ضارة، أبرزها عملية "هارت بريكر" التي استهدفت بيانات الاتصال والموقع والصور اللحظية على الأجهزة.

ويوضح التقرير أن جيش الاحتلال سبق أن نفذ سيناريوهات محاكاة لما يعرف بـ"مصائد العسل" المرتبطة بحزب الله لاختبار وعي الوحدات العسكرية بأساليب الهندسة الاجتماعية، ضمن جهود أوسع لتعزيز استخدام الهاتف المحمول بشكل آمن في التدريب والتمارين الداخلية.

ويتوقع صدور التوجيه الرسمي خلال الأيام المقبلة ليشمل الضباط من رتبة مقدم حتى هيئة الأركان العامة، في إطار حملة الحد من التعرض غير المقصود عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة التي قد تكشف أنماط الحياة الرقمية للجنود.