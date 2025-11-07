OpenAI تطلق تطبيق "Sora" على أندرويد.. كيف يعمل؟

كتب- مصراوي

أعلنت شركة OpenAI عن الإطلاق الرسمي لتطبيق Sora لتوليد مقاطع الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي على نظام أندرويد، ويصبح متاحا حاليا في الولايات المتحدة وكندا واليابان وكوريا وتايوان وتايلاند وفيتنام.

وكان التطبيق قد أطلق لأول مرة على نظام iOS في سبتمبر الماضي محققا أكثر من مليون تنزيل خلال الأسبوع الأول وتصدر قوائم متجر آب ستور ما أثار توقعات بنمو جديد في أعداد المستخدمين مع توفره على متجر جوجل بلاي.

مزايا التطبيق وإمكاناته

يحتفظ إصدار أندرويد بكافة مزايا نسخة iOS أبرزها ميزة Cameos التي تمكن المستخدمين من إنشاء مقاطع فيديو يظهرون فيها أثناء أداء أنشطة مختلفة باستخدام ملامحهم الحقيقية مع الاستعانة بالذكاء الاصطناعي.

ويمكن للمستخدمين مشاركة هذه المقاطع ضمن واجهة عرض مشابهة لتطبيق تيك توك مما يتيح التفاعل مع الآخرين واكتشاف محتوى جديد في خطوة استراتيجية لتعزيز موقع OpenAI في سوق مقاطع الفيديو القصيرة ومنافسة منصات كبرى مثل منصات ميتا.

مع النجاح الكبير للإطلاق الأولي واجه التطبيق انتقادات تتعلق بمحتوى التزييف العميق إذ نشر بعض المستخدمين مقاطع مسيئة لشخصيات تاريخية مثل مارتن لوثر كينغ.

ردا على ذلك علقت الشركة توليد هذه المقاطع مؤقتا وشددت ضوابط الاستخدام كما عدلت سياساتها تجاه المحتوى المتعلق بالشخصيات المحمية بحقوق النشر

تخطط OpenAI لإضافة مزايا جديدة تشمل إنشاء مقاطع فيديو متحركة للحيوانات الأليفة أو الأشياء الجامدة أدوات تحرير الفيديو الأساسية مثل دمج مقاطع متعددة لإنتاج فيديو أطول ومتعدد المشاهد وتخصيص المحتوى المقترح للمشاهدة من حسابات محددة لتعزيز تجربة المستخدم ومنحه تحكمًا أكبر في ما يشاهده.

حتى الآن لم يُطرح تطبيق Sora في أي من الدول العربية إذ يقتصر على بعض الأسواق الآسيوية والأمريكية ولم تعلن OpenAI عن موعد محدد لتوسيع الإطلاق ليشمل مناطق أخرى رغم الاهتمام المتزايد من المستخدمين في الشرق الأوسط.