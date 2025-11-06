"سيري".. نسخة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي من جوجل



وكالات

أفادت وكالة "بلومبرغ"، أن أبل تخطط لاستخدام نموذج ذكاء اصطناعي يضم 1.2 تريليون معامل طورته "جوجل" للمساعدة في تشغيل المساعد الصوتي "سيري" بعد تحديثه.

وقالت الوكالة في تقريرها، إن الشركتين تضعان اللمسات الأخيرة على الصفقة بعد إجراء تقييم شامل لها.

وستدفع أبل بموجب الاتفاق نحو مليار دولار سنويا مقابل الوصول إلى تكنولوجيا جوجل.

وأضافت بلومبرغ، أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون ستستخدم النموذج "جيميناي" من جوجل كحل مؤقت إلى أن تصبح أنظمتها الخاصة جاهزة.

ويتفوق "جيميناي" كثيرا على أنظمة أبل الحالية بما يضمه من 1.2 تريليون معامل، وهي مقياس لتعقيد نموذج الذكاء الاصطناعي.

ودائما ما كان المساعد "سيري" أقل قدرة من "أليكسا"، مساعد أمازون الافتراضي، و"جوجل أسيستانت" في التعامل مع الطلبات المعقدة والمتعددة الخطوات والتكامل مع تطبيقات الجهات الخارجية.

ووفق التقرير، فإن هذه الصفقة منفصلة عن المناقشات السابقة عن دمج "جيميناي" مباشرة في "سيري" كبرنامج دردشة آلي.

ولن تُدخل هذه الشراكة بحث جوجل المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى أنظمة تشغيل أبل.

وكانت أبل أعلنت في مارس أن تحسينات الذكاء الاصطناعي على "سيري" ستتأخر حتى 2026، ولم تذكر سبب هذا التأخير.

وسارعت شركات منافسة إلى إضافة ميزات الذكاء الاصطناعي إلى مساعديها الصوتيين، إذ أضافت جوجل النموذج "جيميناي" إلى مساعدها العام الماضي، وطرحت أمازون تحديثا شاملا للمساعد "أليكسا" مدعوما بالذكاء الاصطناعي في وقت سابق من هذا العام، وفقا لسكاي نيوز.