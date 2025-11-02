واتساب يطلق ميزة جديدة لتأمين النسخ الاحتياطية.. تعرف عليها

أعلنت شركة "واتساب" عن إطلاق طريقة جديدة وأكثر أمانا للوصول إلى النسخ الاحتياطية المشفرة من المحادثات، من خلال دعم ميزة مفاتيح المرور (Passkeys).



وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين استعادة نسخهم الاحتياطية بسهولة في حال فقدان الهاتف، باستخدام بصمة الإصبع أو ميزة التعرف على الوجه أو رمز قفل الشاشة للجهاز السابق، دون الحاجة إلى تذكّر كلمات مرور معقدة أو الاحتفاظ بمفاتيح تشفير طويلة.



وكانت "واتساب" قد طرحت عام 2021 خاصية التشفير التام للنسخ الاحتياطية عبر كلمات مرور أو مفاتيح مكوّنة من 64 حرفًا، لكن هذه الطريقة كانت تتطلب من المستخدمين حفظ تلك المفاتيح يدويًا لاستعادة بياناتهم لاحقًا.



وتبسط الميزة الجديدة، وفقا لتقرير نشره موقع TechCrunch، العملية بشكل كبير وتضيف طبقة أمان إضافية في الوقت نفسه.



وأوضحت الشركة، التي تخطى عدد مستخدميها النشطين 3 مليارات مستخدم في مايو الماضي، أن الميزة ستبدأ بالوصول تدريجيا إلى المستخدمين خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

وللتأكد من تفعيل النسخ الاحتياطية المشفرة أو للتحقق من توفر خيار مفاتيح المرور، يمكن للمستخدمين اتباع المسار التالي:



الإعدادات > الدردشات > النسخ الاحتياطي للدردشة > النسخ الاحتياطي المشفّر بالكامل.