تسريبات "Galaxy TriFold".. مواصفات وأسعار أول هاتف ثلاثي الطي

تستعد شركة سامسونج الكورية للدخول في مرحلة جديدة من عالم الهواتف القابلة للطي، مع اقترابها من الكشف عن أول هاتف ثلاثي الطي في تاريخها، ليكون خطوة متقدمة بعد سلسلة "جالاكسي زد فولد" و"جالاكسي زد فليب" التي تميزت بمفصلة واحدة فقط.

حتى الآن، لم تعلن الشركة رسميا عن الجهاز لكنها أقرت بوجوده خلال مكالمة الأرباح الأخيرة، في إشارة إلى أن المشروع أصبح واقعا حقيقيا.

ووفقا لتقرير نشره موقع Mashable، من المتوقع أن يحمل الهاتف اسم "Galaxy TriFold"، وسط تسريبات محدودة حول مواصفاته.

مواصفات متوقعة لهاتف TriFold

تشير التوقعات إلى أن الهاتف سيأتي بشاشة خارجية بقياس 6.5 بوصة وشاشة داخلية قابلة للطي بقياس 10 بوصات، مع معالج "Snapdragon 8 Elite" المستخدم في أحدث أجهزة جالاكسي، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين لا تقل عن 256 جيجابايت، إضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل بعدسات واسعة وعدسة تقريب بصري.

وتعد الشاشة الداخلية أكبر من تلك الموجودة في "زد فولد 7"، ما يجعل الهاتف الجديد الأضخم من حيث مساحة العرض. فعند طيه، يبدو كأنه هاتف تقليدي، لكن عند فتحه يتحول إلى جهاز بشاشة لا ينافسها أي هاتف آخر في السوق حاليا.

من أبرز التحديات التي تواجه سامسونج في هذا الجهاز مسألة السمك، إلا أن الشركة حققت تقدما ملحوظا في هذا الجانب مع "زد فولد 7" و"جالاكسي إس 25 إيدج"، وهو ما قد يتيح لها الحفاظ على تصميم نحيف رغم التعقيد الميكانيكي.

وأشارت براءة اختراع كورية إلى احتمال أن يحتوي الهاتف على ثلاث خلايا بطارية واحدة داخل كل جزء من أجزائه، ما يمنحه عمرًا أطول وقدرة على تشغيل شاشتين كبيرتين في الوقت نفسه.

السعر وموعد الإطلاق

تشير التقديرات إلى أن سعر الهاتف قد يبلغ نحو 3000 دولار، وهو ما يجعله من أغلى الهواتف القابلة للطي في السوق، مقارنة بسعر "زد فولد 7" الذي يبلغ 1999 دولارًا.

أما عن موعد الإطلاق، فتفيد تقارير إعلامية كورية، بينها وكالة "يونهاب"، أن سامسونج ستعرض الجهاز لأول مرة خلال قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ التي ستُعقد في كوريا الجنوبية يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر، ما يعني أن الكشف الرسمي عنه سيكون قبل نهاية الشهر على الأرجح، على أن يُطرح في الأسواق قبل نهاية العام في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين.